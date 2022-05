Současná vlna zdražování se zatím do cen lodních lístků nepromítne. „Jízdné jsme zdražovali už loni, takže letos to neplánujeme. Dospělý zaplatí za jednu jízdu 190 korun, děti od tří do čtrnácti let stokorunu a menší děti jsou zdarma,“ upřesnila Marie Třešková.

Letos má rybník Svět kvůli dlouhotrvajícímu suchu méně vody a loď proto nemůže kopírovat břehy jako obvykle. „V zimě nebyl žádný sníh a proto většina rybníků lovených na podzim nemá vodu. Chybí nám tam asi 25 procent vody z celkového objemu, který by tyto rybníky měly mít. Svět může zadržovat tři miliony kubíků vody a dneska má zhruba milion,“ vypočítal Josef Malecha z Rybářství Třeboň. Situaci podle něj mohou zlepšit jen dlouhodobé srážky nebo rychlé bouřky.

Loď Petr Vok byla vyrobena v roce 1968. Její historii popsal Štěpán Machart z Českobudějovické plavební společnosti, která výlety po Světě zajišťuje. „Fungovala na Lipně jako plovoucí hospoda. Velká voda při povodních ji ale vyvrhla na břeh. Já jsem ji chtěl získat, ale problém byl v tom, že stála na místě, kde byly bažiny a jeřáb tam nemohl zajet. Pak se mi ji ale podařilo v jedné mrazivé zimě, když bažiny promrzly, vyzvednout. Dostali jsme ji na letiště Hosín, kde jsme na ní pracovali asi dva roky,“ zavzpomínal Štěpán Machart a doplnil, že v roce 2006 byla tato loď převezena do Třeboně. Dalších šest let pak trvalo, než se ji podařilo znovu uvést do provozu.