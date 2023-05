Peugeot byl postrachem silnic. Na technickou ho vzali i po zavíračce

Peugeot 306, který potkali policisté v ulici Rezkova v Jindřichově Hradci, už měl nejlepší léta za sebou a na silnici neměl vzhledem ke svému technickému stavu co dělat. Za to, že se s ním vydal do provozu, hrozí řidiči 15 tisíc pokuty a zákaz řízení až na rok.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku