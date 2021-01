Na šestnáct stovek testů provedli ve Freyungu, pro všechny ostatní využili hlavně pendleři místo na hraničním přechodu Philippsreut. "Za první dva dny tohoto týdne to bylo zatím necelých osmnáct set testů na obou místech," upřesnil s tím, že Freyung zatím hlásí 670 odběrů, zbylé jsou z Philippsreutu, kde si zájemci od úterka 26. ledna mohou vybrat, zda chtějí test PCR nebo rychlý antigenní test. "Těch bylo jen v úterý provedeno sto šestnáct," řekl exkluzivně pro Deník mluvčí okresu Freyung - Grafenau.

Na otázku, zda bude nabídka na antigenní testy rozšířena také do testovacího centra Freyung uvedl, že to z technických důvodů centra není možné. Ujistil ale, že centrum ve Philippsreutu může týdně provést až sedm tisíc testů. Pro zájemce jsou od neděle 24. ledna v provozu tři testovací dráhy a provoz centra byl rozšířen i na víkend, vždy v době od 10 do 17.30 hodin. Zástupci okresu rozšíření na rychlé antigenní testy vysvětlují tím, že možnost mít výsledek testu do několika desítek minut výrazně zvyšuje flexibilitu českých příhraničních pracovníků, kteří do Bavorska míří v nepravidelných intervalech do několika pracovních směn. Výsledek PCR testu trvá až 48 hodin. „Rozšířením testovací nabídky ve Philippsreutu se snažíme co nejlépe umožnit českým dojíždějícím, aby práci v našem regionu udrželi,“ zdůrazňuje okresní administrátor Sebastian Gruber s tím, že zároveň jde o podporu regionální společností v mimořádné situaci.

V testovacím centru Philippsreut se dojíždějící a lidé z Bavorska mohou nechat testovat od pondělí do neděle od 10 do 17.30 hodin bez předchozího objednání. Otevírací doba zůstane podle mluvčího v příštích několika dnech beze změny a prozatím bude otevřeno také o víkendech. Nařízení bavorské vlády říká, že každý do vstupuje na území Bavorska se musí na požádání prokázat negativním testem ne starším osmačtyřiceti hodin. Prokazovat se dokumentem o testování, kde není výsledek, už od středy 27. ledna není možné.