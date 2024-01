/VIDEO/ Letos by se měla louka v blízkosti lávky u Ostrova v Písku proměnit v psí park. Vznikne zde oplocené hřiště s několika sportovními prvky pro psy, pítkem a lavičkami.

V Písku vyroste psí hřiště. Ilustrační video. | Video: Deník/Lenka Novotná

/ANKETA/ Přeskoky, kladina, houpačka i tunel budou k dispozici psům na novém hřišti u Ostrova. To by mělo vzniknout ještě během letošního roku na nevyužitém placu v blízkosti řeky Otavy. Město zde zbouralo nevyužívaný domeček a připravena je projektová dokumentace, jak potvrdil radní města Písku pro životní prostředí Martin Brož.

„Není to však ještě definitivní verze, snažíme se vychytat detaily jako například podezdívku pod plotem, pítko pro psy a další věci," konstatoval Martin Brož s tím, že v ideálním případě by se na jaře mohlo začít budovat a do léta by mělo být hřiště hotové. V rozpočtu na letošní rok má na něj město vyčleněné peníze.

V oploceném parku bude sedm herních prvků, lavičky a odpadkový koš s pytlíky na psí exkrementy. Chybět nebude pítko s pitnou vodou nejen pro lidi, ale především právě pro psy. Celý areál bude pod dohledem kamer. Na psí hřiště bude možné vstoupit z východní části od lávky. Plot po obvodu bude do výšky jednoho metru. Veškerý prostor hřiště zůstane zatravněný a počítá se s vysazením dalších dřevin pro zajištění více stinných míst.

V Písku je registrováno zhruba 2200 psů. Město získá ročně z poplatků za ně kolem 850 tisíc korun. Více než polovina jde na provoz psího útulku ve Strakonicích, který slouží také pro Písek. Jak vysvětlil místostarosta Písku Josef Soumar, další náklady jsou spojené s odchytáváním toulavých psů a jejich převozem do Strakonic, čtením čipů, administrativními úkony a dalšími věcmi. „Hlavní funkce poplatku ze psa není finanční, ale regulační, abychom zabránili množírnám," podotkl.

Poplatek ze psa se v Písku odvíjí od toho, zda je pes hlášen v domě se třemi a méně bytovými jednotkami, nebo s více než třemi bytovými jednotkami. V prvním případě činí 600 korun za prvního psa a 900 korun za každého dalšího. V případě druhém je výše poplatku za prvního psa 1200 korun a za každého dalšího 1800 korun. Senioři platí sto korun, osvobozeni od poplatku jsou po určitou dobu lidé, kteří si vezmou psa z útulku.