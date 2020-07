„Je to rozverná vojenská písnička, která pochází z druhé poloviny devatenáctého století a vztahuje se k pevnostnímu Hradci Králové, ne však k válce roku 1866, jak se často uvádí,“ vysvětluje kurátorka z Muzea východních Čech Martina Vlčková. Jestli je píseň lidová nebo umělá, posoudit neumí. Typický vojenský nápěv však nemá. „Růže ze zahrádky asi odkazují na styky vojáků s děvčaty, protože v pevnosti prostor na zahrádku nebyl,“ dodává kurátorka.

V Hradci Králové znělo před nádražním hlášením pár tónů z písně už od roku 2003. U drah tam už několik let pracuje Jaroslav Novotný. Na zavedení tamní znělky si však nepamatuje. „Buď to byla věc technická a znělku zavedli lidé od informačních systémů, nebo to byla iniciativa místních nádražáků. Jak to ale ve skutečnosti bylo, to nevím,“ nastiňuje Jaroslav Novotný. Rušení všech znělek považuje za škodu, rozhodnutí ale chápe.

Nemůže znít do nekonečna

„S tím hlášením je to těžké. Třeba na Slovensku pořád hlásí řazení vlaku – kde je dámský oddíl, kde je dětský vagón a podobně. U nás se to hlásí za poplatek dopravců. Jinak by to hlášení bylo nekonečné,“ uvádí dlouholetý zaměstnanec drah z Hradce Králové. Podle něj tkví problém v tom, že Správa železnic řeší problémy jednotlivých nádraží centrálně. „Třeba z Hlavního nádraží v Praze vyjíždí co minutu veliký počet vlaků. Tam pomůže, když se znělka zkrátí i o pár vteřin. Bohužel se to ale hned děje unifikovaně. Kdyby však každé nádraží mělo vlastní předpisy, to by nebylo ideální,“ dodává Jaroslav Novotný.

Proč královehradecká píseň vítala vlaky i v Jindřichově Hradci, už tamní nepamatují. Shodují se však na tom, že originální znělka byla zpříjemněním čekání na vlak. „Stejně jako jiné znělky jsem Okolo Hradce vnímal jako příjemný detail zahajující hlášení drážního rozhlasu,“ vzpomíná cestující Pavel Hejda. Podle pracovníka drah z Hradce Králové mohlo jít o omyl. „Když se řekne Hradec na jihu Čech, myslí se ten Jindřichův. Když se to řekne u nás, nikdo neváhá, že jde o Hradec Králové. Podle mě se u vás znělka hrála proto, že toho, kdo jí navrhl, nenapadlo, že by se píseň mohla vztahovat k jinému Hradci,“ uzavírá Jaroslav Novotný z východočeského Hradce.