Oblíbenou koupací lokalitou je už řadu let Velká tušťská pískovna, kde je pro návštěvníky veškeré zázemí v podobě občerstvení, toalet i půjčovny vybavení pro vodní sporty. Na opačné straně vodní plochy ale stále probíhá suchá těžba, která je během letní sezóny v útlumu.

„Nelze všechny návštěvníky házet do jednoho pytle, ale bohužel velká část těchto osob zanechává na místě nepořádek, používá zakázaná plavidla, hlavně paddleboardy, každoročně se řeší nespočet rozdělaných ohňů, postavených tábořišť a podobně. Parkování a odstavování motorových vozidel je jedna velká samostatná kapitola. Fakt, že se lidé nacházejí v oblasti CHKO s dostatečným počtem zákazových a informačních tabulí jim zřejmě uniká,“ připomněl Petr Klíma. Před sezónou navíc u hlavní silnice kolem cepských pískoven přibyly nové patníky. Koupající to ale nerozhodilo a nechávají svá auta odstavená za nimi. Některé vozy dokonce zasahují i do hlavní silnice.

Neukázněnost koupajících spolu s vysokými letními teplotami se bohužel podepisuje na zhoršující se kvalitě vody. „Dle posledních informací máme dokonce potvrzeno, že z vodního zdroje pitné vody, kterým je právě pískovna Majdalena, byl ve vzorcích naměřen repelent, UV filtr a jiné. Tyto látky úpravna vody odbourat nedokáže a putují vesele dál do řádu. Příčinou je opět jen lidská činnost v přírodě,“ uzavřel Petr Klíma.

Lidé parkují u cepských pískoven často přímo v hlavní silnici. | Video: Jana Urbanová

Situace se zhoršuje i přesto, že v oblasti pískoven je během sezóny posílený dohled policie. Hlídky se zaměřují na dodržování čistoty, zákaz vstupu do vody a kontrolu pravidel Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, především správné parkování vozidel, stavbu stanů a rozdělávání ohně.