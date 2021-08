Najdete je jihovýchodním směrem od Třeboně, na frekventované silnici Třeboň-Schrems. Zaparkovat je pro mnohé řidiče v tropických dnech u pískoven umění.

Pískovny byly v pátek dopoledne zaplněné rodinami s dětmi. Na písečné pláži se líbilo rodině z Klatov i mladému páru z Brna, který se vydal na dovolenou obytným vozem nejen po jižních Čechách.

"Jsem tu s manželem a s dvěma dcerkami. Také s námi přijel pes. Moc si to tu užíváme. Voda je super," sdělila žena, když házela kříženci do vody aport. Na pískovně plánovala strávit celý den. "Máme s sebou jídlo na oběd, večer se zřejmě někam přesuneme," podotkla. Mladý pár, který dorazil do jižních Čech z Brna si s sebou také přivezl psa. "My tu dnes strávíme celý den, přijeli jsme z Brna. Dále nás čeká výlet po Šumavě," prozradila mladá žena.