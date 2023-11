Obvykle je učitelé v hodinách nevidí rádi, dnes ale budou žáci základních a středních škol hrát piškvorky zcela legálně a s početnou fanouškovskou základnou v zádech. V Třeboni a v Táboře startují oblastní turnaje oblíbené studentské soutěže pIšQworky. Do půlky listopadu změří síly i v dalších turnajích ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Ti nejlepší postoupí do krajských kol a v prosinci se rozhodne o vítězích česko-slovenského mistrovství škol v piškvorkách.

Piškvorky už dávno nejsou jen zábavou žáků pod lavicí. Oblíbená hra má vlastní soutěž, které se každoročně zúčastní tisíce studentů z celé republiky. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Jak vysvětluje za organizační tým pIšQworek Marie Juchelková, do 16. listopadu se po České republice a Slovensku na 94 organizátorských školách v rámci 160 oblastních turnajů odehrají tisíce duelů. „Letošního již 15. ročníku pIšQworek se zúčastní rekordních 1580 týmů, to je přes 6000 žáků z téměř 600 škol, z nichž se mnoho do soutěže hlásí opakovaně. V kategorii jednotlivců se z řad středoškoláků i hráčů do 26 let se letos přihlásilo přes 500 zájemců," upřesňuje.

„Zájem o soutěž je každý rok větší a větší. Zároveň máme od loňského roku novou samostatnou kategorii pro týmy základních škol, která nám přinesla spoustu nových zájemců. Moc nás těší, že studenti a učitelé mají pořád chuť rozvíjet se v analytickém a kritickém myšlení a posilovat týmového ducha,” říká koordinátor letošního ročníku Jakub Kornel.

Nejúspěšnější týmy úvodních tzv. oblastních turnajů postoupí do krajských turnajů. Na těch se bude mezi 20. a 29. listopadem rozhodovat o finalistech. Grandfinále se pak uskuteční 7. a 8. prosince; nejprve pro základní školy, poté pro školy střední. Závěrečné klání se odehraje ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, která je spolupořadatelem celé soutěže, na její Fakultě sociálních studií.

Táborsku vládne obchodní značka

Aby byla soutěž skutečně co nejpřístupnější, rozdělili organizátoři soutěžní kategorii na dvě věkově vyrovnané skupiny – na základní a střední školy. „Vyvarujeme se tím situaci, kdy v prvním kole maturant rozdrtí šesťáka,“ vysvětluje vedoucí turnajů Jan Votoček. Střední školy tradičně soupeří v pětičlenných týmech, základní školy sestavují týmy pouze o třech hráčích.Třetím rokem je možné v pIšQworkách soutěžit také na vlastní pěst v online prostředí, nejlepší jednotlivce pak čeká Grandfinále v Praze.

„pIšQworky jsou specifické v tom, že se jich může účastnit skutečně každý. Zájemce nelimitují žádné potřebné znalosti, stačí umět přemýšlet, mít píli a věnovat trochu času nenáročnému tréninku s propiskou a čtverečkovaným papírem. pIšQworky jsou zároveň inkluzivní – nabízejí prostor pro setkávání lidí napříč sociálními skupinami. Soutěží s námi gymnázia, průmyslovky, učiliště i odborné střední školy,“ uzavírá Kornel.