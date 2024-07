Pivovar Grasel, Český Rudolec

První novodobý pivovar v České Kanadě, Zámecký Pivovar Český Rudolec (nyní Pivovar GRASEL), byl slavnostně otevřen v roce 2015. Co zde můžete ochutnat? V nabídce je 10% Graselova desítka, 11% Vladyka, 12% Grasel, 14% Černá růže a 14% Zámecká IPA.

Pivovar s restaurací, penzionem a wellness naleznete nedaleko zámku Český Rudolec, kterému se také přezdívá Malá Hluboká. Pokud chcete posezení u piva proložit prohlídkou zámku, který od roku 2009 prochází rekonstrukcí, máte jedinečnou šanci. Více informací o pivovaru i o zámku naleznete na webu www.malahluboka.cz.

Šumavský pivovar, Vimperk

Jeden z prvních novodobých minipivovarů otevřeli manželé Hojdarovi v roce 2010 ve Vimperku. Navázali na tradici, která do města patřila od 13. století a přerušena byla v šedesátých letech toho minulého. Vaří pivo podle tradičních postupů a receptur. Vyrábí nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez jakýchkoli umělých přísad a konzervačních látek přímo v prostorách pivnice, kde jsou umístěny varny, a přilehlém sklepě pak mají spilku, ležácké sudy a další technologii. Vrchním sládkem Šumavského pivovaru Vimperk je Oldřích Koza. Vyrábí se tam zhruba dvacítka druhů piva, i když některé jen příležitostně. Pivo z Vimperka je možné ochutnat v pivnici, která je součástí pivovaru. Otevřeno mají celoročně v pátek od 17 do 22 hodin a v čase letních prázdnin i v sobotu od 15 do 20 hodin. Pokud je ale někdo z rodiny majitelů přítomen, je možné využít zvonek a ochutnat pivo mimo stanovenou otevírací hodinu.

Pivovar Prachatice

Pivo a Prachatice k sobě patří už od doby Zlaté stezky, která do města přiváděla soumary s nákladem alpské soli. Pivo se v Prachaticích prokazatelně vařilo od roku 1379. Pivovarnictví nepřežilo až komunistický převrat. Na tradici navázal Pivovar Prachatice až v roce 2015. Vaří se piva plzeňského typu i piva různých světových stylů. Ty jsou určeny historickými podmínkami. Právě hořkost je typickým znakem piva z Pivovaru Prachatice, kterých je v nabídce šest druhů. Součástí pivovaru je nejen restaurace, ale také penzion. Restaurace nabízí zhruba čtyři desítky míst k sezení, za příznivého počasí pak dalších třicet i zahrádka ve dvoře pivovaru. Otevřeno je tam každý den a nabízí i klasické polední menu.

Pivovar Truskovice

Partou tří pivních nadšenců založila v roce 2018 pivovar Hulvát. Navazuje na jejich dlouholeté domácí vaření piva, kterému se věnují již od roku 1998. Jejich motto je „Přestože jsme moderním minipivovarem, řídíme se zákonem o čistotě piva z roku 1516. Proto naše pivo vyrábíme pouze z chmelu, sladu z ječmene a vody, za vydatné pomoci pivních kvasinek. Pro naše speciální piva používáme i další druhy sladů. Pivo nepasterizujeme a nefiltrujeme, abychom Vám jej mohli nabídnout v té nejlepší kvalit.“ Pivovar má celoročně v nabídce minimálně deset druhů piv.

Pivovar můžete navštívit ve středu od 17 do18 h a v pátek od 16-18 h. Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě.

Více na: www.pivovarhulvat.cz

Hlubocký pivovar

Pivovar s dlouhou historií nabízí několik druhů piva a klasické pokrmy, které k pivu patří. Pivovarem vás provedou po domluvě.

Historie vaření piva na Hluboké (dříve Frauenberg) sahá prokazatelně do 15. století. Právovárečný dům byl postaven v roce 1898 knížetem Adolfem Josefem ze Schwarzenbergu v srdci města jako společenský sál. V roce 2016 jej zakoupil vnuk původního majitele za účelem dobové rekonstrukce a instalace technologie výroby piva. Po náročné přestavbě za účasti mj. zámeckých architektů a restaurátorů byl Pivovar Hluboká v lednu 2017 slavnostně otevřen a vysvěcen místním farářem Otcem Tomášem. Technologii s plánovaným ročním výstavem 1000 až 2000 hl dodaly Pacovské strojírny. K řemeslné výrobě piva se používá výhradně český nebo bavorský slad a žatecký chmel. Pivo se stáčí do KEG sudů a PET lahví.

Základní vyráběná piva jsou Rytíř 10° světlé výčepní; Melichar 11° světlý ležák; Kašpar 12° polotmavý ležák; Baltazar 13° tmavý speciál + další piva dle sezóny. Všechna piva jsou tzv. spodně kvašena.