Nová podoba zámeckého pivovaru, jak ji navrhli projektanti.Zdroj: Zdroj: Archa66Z nabídek vyšla nejlépe ta, kterou podal účastník řízení ARCHEON-AUBÖCK. Jedná se o dva společníky, přičemž tím vedoucím je firma ARCHEON Stavby z Prahy 9 a druhým společnost Auböck z Boršova nad Vltavou.

Zakázku firmy získaly za cenu 497 763 630 korun bez daně. Dokončení stavby se v souladu s podmínkami ministerské dotace předpokládá na prosinec roku 2025, zahájení provozů potom na rok 2026.

V hotovém objektu vzniknou dvě části určené k pronájmu. První z nich je celý objekt zámeckého pivovaru, kde se předpokládá vaření piva, druhou částí pak bude restaurace.

Pronajme se bude zvlášť pivovar i restaurace

Město v současnosti chystá podklady pro zájemce o pronájem těchto nových prostor. Nabídky se budou moci podávat odděleně na obě dvě části.

Podle dotačních podmínek je nutné, aby úřad nechal zpracovat znalecký posudek na cenu nájmu (ten se aktuálně zpracovává). „Poté se nájem nabídne veřejnosti transparentním způsobem, tedy zveřejněním na úřední desce i na jiných komunikačních kanálech. Zadání záměru ještě musí schválit ministerstvo průmyslu a obchodu. Podobný proces bude i u restaurační části,“ upřesnil jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Na základě konzultace úřadu s ministerstvem už jsou jasné některé podmínky, které se budoucích nájmů týkají. Základním kritériem bude výše nabídnuté ceny nájmu.

„Budeme ale také po nájemci požadovat představení podnikatelského záměru včetně prostor, které nejsou určené k vaření piva. Ty nyní označujeme jako muzeum pivovarnictví. Samozřejmě zde nepřichází v úvahu hazardní hry nebo jiné aktivity, které by negativně ovlivňovaly společenský život,“ doplnil starosta. Nájemní smlouvu získá vítěz na minimálně deset let.

Desítky milionů za technologie

Nutná ze strany nájemce bude investice do provozu, jen u pivovaru se odhaduje zhruba 40 milionů korun za technologii. Dodávka technologie by mohla trvat až půl roku, je proto nutné ji koordinovat se stavebními pracemi. Doložit se také musí počet pracovních míst, která budou od začátku provozu vytvořena, a u vybraných profesí (například sládek) bude nutné mít alespoň pět let praxe.

„Víme, že je to poněkud těžké, protože je nutné to financovat už před zahájením provozu v roce 2026. Ale je na samotných nájemcích, aby si to podchytili a dali to dohromady. Budeme se snažit to vypsat co nejdřív,“ dodal Michal Kozár.

