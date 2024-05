Stavební úpravy se budou spolufinancovat z peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost - objekt multifunkční centrum a z peněžních prostředků Ministerstva průmyslu programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - objekt pivovar.

Místostarosta Radim Staněk přiblížil: „S ohledem na rozdílné podmínky dotace jsou navrženy dva záměry pronájmu, a to samostatně pro objekt pivovaru a samostatně pro restauraci. Každý zájemce může podat nabídku i na oba prostory určené k podnikání současně. Nabídka ale v takovém případě musí být podána samostatně jak pro pivovar, tak pro restauraci.“

Více o opravách pivovaru jsme psali zde:

Nová podoba zámeckému pivovaru sluší. Nabídne restauraci, sál i veterány

Radní města v minulém týdnu schválili zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání v budově čp. 2/I jako pivovar – prostory pro umístění prázdných sudů, sil na slad, pytlovaný slad, schodiště apod., s cílem otevřeným a transparentním způsobem vybrat spolehlivého nájemce, který na základě nájemní smlouvy zabezpečí výrobu a provoz v pivovaru.

„Účelem je provozování malého pivovaru. Jeden z vyráběných produktů musí být pivo typu ležák a musí nést název s odkazem na Jindřichův Hradec. Doba nájmu musí být minimálně deset let, maximální třicet let. Minimální nabídnuté měsíční nájemné musí činit 102 307 korun bez DPH. Měl by to být subjekt, který má zkušenosti z oboru nejméně 5 let a praxi taktéž 5 let,“ popsal podmínky místostarosta.

Už se ví, kdo opraví pivovar za půl miliardy. Začnou se hledat nájemci provozů

Rada dále schválila také záměr pronájmu prostor pro zájemce o provoz restauračního zařízení.

„U restaurace jsou obdobné podmínky nájmu jako u pivovaru. Účelem je tady ale provozování restauračního zařízení. Nájemné je nižší, minimální nabídnuté měsíční nájemné musí činit 30 743 korun bez DPH. Zájemce samozřejmě musí předložit podnikatelský záměr,“ doplnil Radim Staněk.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 20. června 2024.