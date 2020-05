S propadem odbytu v řádech desítek procent se potýkají české pivovary.

Hlavní je ztráta v sudovém pivu, protože restaurace jsou zavřené. Podle Petra Dvořáka, ředitele Budějovického Budvaru, n. p., se sice pivovaru zvedl prodej lahví či plechovek v maloobchodu oproti plánu i loňsku dvouciferně, doma i na export. „Ale rozhodně to není schopné vykompenzovat ztráty v sudovém pivu,“ říká Petr Dvořák. Prodej, který udrželi v restauracích z okének, znamená pro pivovar odbyt v řádu jednotek procent.

Naštěstí lze s pivem během výrobního procesu pracovat. Nižší teplota třeba může posunout zrání a ve sklepích Budvaru za vhodných podmínek pěnivý mok chvíli vydrží. Ale ne věčně. „Pivo nemůže čekat několik měsíců,“ upozorňuje Petr Dvořák.

V třeboňském podniku Bohemia Regent poklesla výroba o 30%, některé minipivovary, když přišly o zákazníky, tak přestaly vařit úplně.

Podle ředitele Budějovického Budvaru, n. p., Petra Dvořáka je situace každým měsícem složitější. Ohrožené je především pivo s nejkratší trvanlivostí, například speciální ležák prodávaný třeba v budějovických Masných krámech. U něj dokonce došlo ke ztrátě a hektolitry ho přišly nazmar. I když se zde oblíbený kroužek prodává přes okénko v PET lahvích. „Především je to emocionální ztráta pro pivovarníka. Škoda každého piva,“ říká Petr Dvořák, ale upozorňuje, že vzhledem k celkové produkci podniku to není velký problém. Větší starost má pivovar s poklesem odbytu u zmíněného sudového piva. I když s určitým výkyvem na trhu si dokáže poradit. "Propad v řádu deseti až dvaceti procent, to je něco, s čím pivovar musí počítat," říká Petr Dvořák a dodává, že na podobnou změnu v odbytu stačí i to, aby byl studený duben. Zatím je celkový propad menší, ale v květnu očekává šéf Budvaru, že by prodej mohl být až kolem 20% oproti plánu.

Potíže mají i jinde. „Sudárna stála,“ říká o jednom z dopadů koronavirové krize na třeboňský pivovar Bohemia Regent sládek Jaromír Čeleda. Od zavření hospod sudárna nepracovala. Postupně se navracela do akce v minulých dnech, kdy zde začali podle sládka plnit nejdříve soudky 15, 20 a částečně i 30 litrů. Také v Regentu se potýkají s poklesem prodeje, je citelný a nejen v tuzemsku. Nastal i u exportu. „Sudové nula,“ posteskl si Jaromír Čeleda s tím, že lahvového se do ciziny prodala asi polovina obvyklého množství. Řada odběratelů v zahraničí navíc současné problémy neustojí. „Krize je zničila,“ upozorňuje třeboňský sládek.

Samotný pivovar problémy pociťuje, ale nebudou existenční. „Počítalo se s mínusy, ale ty jsou mnohem nižší,“ říká Jaromír Čeleda a dodává, že v Regentu se naštěstí po prověření kvality a trvanlivosti ukázalo, že nebude nutné ve velkém vylít pěnivý mok nachystaný pro zákazníky. Pro třeboňskou firmu však neplatí, že by zákazníci nakoupili více lahvového piva.

Pokles výroby činil kvůli koronaviru v pivovaru přes 30% produkce. Horší než v tuzemsku očekávají situaci v cizině. „Exporty se budou vzpamatovávat mnohem déle. Nepočítám, že se vrátí do původního stavu dříve než koncem roku,“ odhaduje Jaromír Čeleda a dodává, že i v nadcházejících měsících počítá s propadem produkce zhruba v objemu 10%.

Problémy má i rodinný Pivovar Obora v Malšicích na Táborsku. Podle majitele a sládka Martina Nováka přišel v březnu okamžitý propad prodeje. „Když to začalo, přestali jsme zavážet hospody,“ vzpomíná Martin Novák. Zákazníci si ale během týdne či čtrnácti dnů našli cestu přímo do pivovaru. „V dubnu to nebylo ani tak hrozné, jak jsem čekal,“ říká Martin Novák s tím, že ztráty bude počítat maximálně v hektolitrech. Znamenalo to ovšem více práce, protože místo do sudů se pivo stáčelo do plechovek a PET lahví. U pivovaru je také malé muzeum, to muselo zavřít, ale jeho průvodkyně alespoň mohla pomáhat v pivovaru. Stáčelo se i do malých sudů. Půjčovalo se podle Martina Nováka k nim i chlazení.

Přízeň věrných zákazníků oceňují i v Pivovaru Hluboká. Za pivovar oceňují solidaritu Hlubočáků, kteří nakupovali pivo z navařených zásob, takže nazmar nakonec přišly jen pouhé tři hektolitry. "Prodáváme za výrobní náklady. Nevyděláme, ale ztráta byla minimální," těší sousedská přízeň majitele Michaela Macháčka. V čase zavřených hospod ale minipivovar přestal vařit a obnovení výroby nachystal až ve chvíli, kdy bylo oznámeno datum, kdy by se mohlo znovu otevřít.

V malšické Oboře však nyní nastala pro pivovarnickou scénu úplně paradoxní situace. Protože měli naplánované dlouhodobě zvýšení výroby, tak v březnu dali do provozu nové tanky. Výrobu sice o něco pozdrželi, ale piva mají nyní paradoxně připraveno k expedici víc než kdy jindy a pevně doufají, že lidé si v restauracích, které by se měly brzy znovu otevřít, pivo zase s obvyklou chutí dají.

Už nyní existují třeba iniciativy na internetu, vyzývající zákazníky, aby pomohli svým oblíbeným pivovarům nebo restauracím nákupem piva už za nynějších omezených možností.