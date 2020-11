Chuť zlatavého moku si teď lidé vychutnají zřejmě jen doma u televize, v hospodách za pivo neutratí. Sládci pivovarů na Jindřichohradecku tak vnímají nelehkou situaci.

„Sudové pivo je pro náš pivovar důležité, chybí nám teď z něho samozřejmě tržby. Pivo, které máme navařené, tak spotřebováváme do lahví či plechovek, zbytek drží v tancích. Nevyléváme ho, trvanlivosti jsou prozatím dostatečně dlouhé a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále. Ekonomické ztráty se ukáží později. Na recepci pivovaru máme výdejové okénko, kde si lidé mohou pivo koupit v lahvích nebo v plechovkách, otevřeno je nonstop,“ uvedl sládek třeboňského pivovaru Bohemia Regent, Jaromír Čeleda.

Jaroslav Zeman spolumajitel Pivovaru Popelín na Jindřichohradecku vařil běžně 800 hektolitrů piva ročně. Dodával ho do osmi hospod. „Teď na podzim, co je zavřeno, tak lidé nejezdí ani k okénku na kolech. Na jaře bylo teplo, tak byl zájem. Tohle počasí tomu nepřidává. Předpokládám, že vyliju tak pět tisíc litrů piva,“ sdělil s tím, že zlatavý mok nevaří od té doby, co je zavřeno.

Jiří Vainar spolumajitel Pivovaru Nová Bystřice hovořil podobně. „Je to teď mnohem horší, než na jaře. Na jaře si lidé přišli pro petky do okénka, teď sedí doma a na pivo chuť nemají. Už jsme vylili 600 litrů piva,“ zmínil Jiří Vainar, který vaří ležáky plzeňského typu a na Vánoce chystá speciály.

Majitel Pivovaru Šimanov Viktor Korbel k současné situaci přidává: "Začátkem tohoto roku jsme odstartovali první sezónu a zahájili jsme výrobu chlorellového piva. V březnu však přišla první vlna pandemie a nám zůstalo velké množství piva. Z počátku jsme měli obavy, že budeme muset skoro všechno pivo vylít, ale díky projektu Zachraň pivo se nám podařilo veškeré pivo zachránit a nastartovat sezónu," komentoval majitel pivovaru se sídlem ve Stráži nad Nežárkou s tím, že po úspěšném zvládnutí a následném zakončení hlavní sezóny byli zaměstnanci velice obezřetní vzhledem k dalšímu vývoji. „Zvolili jsme omezený provoz, což se nám teď zúročilo. Zůstaly nám jen malé zásoby piva, které se snažíme doprodat formou individuálního prodeje. Zbylý čas věnujeme úpravě areálu, kde sídlíme a přípravám na další sezónu," reagoval Viktor Korbel.