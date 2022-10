Hnutí ANO ale vyjádřilo přání připojit ke koalici ještě Sdružení nezávislých kandidátů, které od voličů získalo dva mandáty. K dohodě nedošlo a ANO proto z dohodnuté čtrnáctky vycouvalo. „Narazili jsme na problém, že se nám nepodařilo rozšířit koalici tak, jak jsme od počátku chtěli. Musel jsem respektovat doporučení členské základny, kdy považovali za důležité, abychom to nestavěli pouze na čtrnácti hlasech. Pokud odpadne jeden člověk, mohou nastat při projednávání problémy,“ zdůvodnil rozhodnutí za ANO Michal Kozár. Domluvenou koalici následně opustila také ODS.

Zbylé strany vnímají odchod dvojice jako zradu. „Zástupce hnutí ANO pan Kozár neměl ani tu odvahu, aby nám jejich rozhodnutí objasnil osobně a začal vyjednávat na druhé straně. Když to viděli vyjednavači z ODS, tak začali hledat zástupné problémy, jak z našeho uskupení vystoupit. Sdělili nám, že vezmou každou nabídku, která pro ně bude zajímavá,“ komentoval dění na povolební scéně lídr strany Jaromír Kopřiva. Jednání jsou tak zpátky na začátku.

Kartami navíc zamíchal návrh na neplatnost letošních komunálních voleb v Jindřichově Hradci, který momentálně řeší českobudějovický krajský soud. Stížnost podali zástupci hnutí SPD. „Když bylo sečteno zhruba 97 procent hlasů, poslední dva okrsky do sta procent trvalo sečíst hodinu a půl. Myslím si, že to je moc,“ zdůvodnil stížnost na volby lídr strany Aleš Vyhnálek. Krajský soud v Českých Budějovicích má čas na rozhodnutí o dalším postupu do 27. října.