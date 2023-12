/VIDEO/ Prodej vánočních stromků vrcholí. Majitelé plantáží na Jindřichohradecku se v těchto dnech musí daleko více otáčet, aby uspokojili velký zájem zákazníků. Stále více lidí si chodí symbol Vánoc vyhlédnout už se začátkem adventu. Vybraný stromek následně označí a přijedou si pro něj až těsně před Štědrým dnem. Čím déle stromek na plantáži zůstane, tím méně bude následně opadávat. Živý vánoční-stromek preferuje až 70 procent českých domácností.

Na plantáži u Lásenice se v těchto dnech nezastaví. | Video: Jana Urbanová

/ANKETA/ Desítky lidí denně zavítají také na plantáž u Nové Vsi po cestě z Lásenice na Číměř. Letos si tu pro své zákazníky připravili k prodeji kolem tří tisíc stromků. Jejich řady ale rychle řídnou.

„Prodáváme u nás kavkazskou jedli, kterou si bere až 80 procent zákazníků. Dále máme i smrk pichlavý, borovici černou nebo lesní. Stromky v květináči u nás neprodáváme, je to sice trend, ale pro samotný strom nejsou přechody ze zimy do tepla a naopak dobré,“ konstatoval majitel plantáže Jiří Hanzl. Kromě vánočních stromků si od něj zákazníci mohou odvézt i svazek jmelí nebo větve na výzdobu.

Pro vánoční stromek si na plantáž Jiřího Hanzla mohou zájemci přijet od pondělí do neděle v čase 9 až 17 hodin. Ceny zůstaly stejné jako v loňském roce. Metr jedle kavkazské vyjde na 390 korun, smrk i borovice stojí 250 korun.

Zdroj: Jana Urbanová

„Oproti zahradním centrům mohou zákazníci u nás něco ušetřit. Lidé sem jezdí především kvůli čerstvosti, protože i když některé stromky máme vyřezané, tak je to maximálně od začátku prosince nebo konce listopadu a ne dva měsíce jako u velkých prodejců. Často si totiž lidé koupí stromek někde u nákupního centra a ten jim zežloutne ještě do Vánoc,“ dodal pěstitel.

Jeho slova potvrdila i jedna ze zákaznic. „Já preferuji jedině smrček, protože se mi prostě líbí. Mám stromek postavený přímo u topení a krásně mi vydrží až do Tří králů i déle a neopadává. Jezdím sem na plantáž už asi pátým rokem a jsem moc spokojená, mají tady krásné stromky,“ zmínila Jana Koudelková.



Plantáž nedaleko Lásenice je otevřená už od 1. prosince a lidé si sem jezdí vybrané stromky značit. Občas jim ale někdo značku ze stromku sundá a navlékne na jiný strom. Někteří zájemci si tak jako pojistku svůj vysněný stromek jednoduše zamknou. „Buď samotným visacím zámkem, který se dá na kmínek, nebo malým řetízkem zamčeným mezi patra. Lidé si ale namotávají na stromek i zámky na kola a ocelová lanka, což je pak jistota. Někteří se jinak nevyspí, protože mají sny, jak jim někdo bere stromek,“ zasmál se majitel plantáže Jiří Hanzl. Předvýběr stromků je podle něj stále oblíbenější.

Aby vánoční stromek v teple domova vydržel delší dobu čerstvý, je potřeba dopřát mu potřebnou péči. „Když je stromek kupovaný u obchodních domů a řezaný před delší dobou, tak je dobré, nechat ho co nejdéle v chladnu a nedávat hned do tepla. Ideálně, aby stál například v kbelíku s vodou. Není také dobré ořezávat dole na kmeni kůru, to je častá chyba. Stromky pak rychleji odcházejí. Lepší je pořídit si pořádný široký stojan, kam se může nalít voda,“ poradil Jiří Hanzl. Podle statistik ozdobí české domácnosti v období Vánoc až 1,5 milionu živých stromků.

Vánoce, Vánoce přicházejíZdroj: Deník/ Redakce