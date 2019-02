Až dvě stě tisíc korun zaplatí radnice za vytvoření projektu na nové parkoviště navazující na Husovu ulici. O vypsání této veřejné zakázky rozhodli na své středeční schůzi městští radní.



Podle radního Bohumila Komínka se jedná o projekt výstavby dvoupodlažního parkoviště v areálu bývalých Švecových kasáren v prostoru stávajících garáží a úpravu zbývajících ploch v areálu.



„V současné době máme studii, která říká, že by na místě dnešní parkovací plochy mohlo vzniknout dvoupatrové parkoviště. Obě patra by mezi sebou nebyla propojená – to spodní by se nalézalo na místě dnešních plechových garáží poblíž vysokoškolských kolejí, horní část by pak byla obsluhovaná ze sousední Husovy ulice,“ vysvětlil radní.