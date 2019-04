Zhruba sedm set tisíc korun vloží radnice do nového osvětlení v městské sportovní hale. Jedná se o finance, které pocházejí z nájmů sportovišť – Služby města si areály pronajímají od radnice, která následně peníze vrací do jejich údržby a vylepšování.

„V současné době na tuto investiční akci běží výběrové řízení na zhotovitele. Výměnu osvětlení za nová LED světla plánujeme na letošní červenec, kdy je velká hala minimálně vytížená,“ uvedl jednatel městské společnosti Služby města Ivo Ježek. Dále doplnil, že sportovci budou v létě, po dobu oprav, moci využít menší tělocvičnu v hale.

Radnice takto letos do sportovišť investuje více než 1,3 milionu korun. Peníze kromě haly vloží i do bazénu nebo do zimního stadionu.