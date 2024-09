Objekt na návsi v Pleších funguje jako prodejna už desítky let. Obchod tu dříve dlouhé roky provozovala Jednota. „Vystřídalo se v něm několik nájemců, kteří skončili s tím, že jim to ekonomicky nedává smysl a chtěli odpouštět nájem nebo elektřinu. Nově je provozovatelem prodejny obec. Založili jsme kvůli tomu společnost s ručením omezeným tak, aby se peníze nepletly do obecního rozpočtu a vše bylo čisté. Neděláme si iluze, že bychom na tom nějak závratně vydělali, ale rozhodně nebudeme obchod dotovat,“ řekl starosta obce Jaroslav Marsa. Za pravdu mu dávají i dosavadní hospodářské výsledky. Obec před zahájením rekonstrukce provozovala prodejnu už tři měsíce a obrat se za tu dobu téměř zdvojnásobil.