Šumava byla jeho životem. „Je to obrovská ztráta. Bude nám chybět, člověk tak vitální, byť mu bylo 88 let. Emil Kintzl k Šumavě patřil, dokázal ji popularizovat v dobrým slova smyslu. Je neuvěřitelné, co pro Šumavu udělal a dokázal. Byť jsme v některých věcech nenacházeli společnou řeč, především v rámci zpřístupnění Šumavy, tak přesto si ho vedení Národního parku Šumava váží. Byl to ochránce přírody. Je to velmi smutné a velmi nás tato ztráta mrzí,“ řekl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Velkou ztrátou bude také pro město Kašperské Hory, kde žil. „Je to smutné. Místo, které měl tak moc rád, tak tam skončil. Byla jsem možná poslední, možná jedna z posledních, kdo s ním v daný den mluvil, viděli jsme se právě na sjezdovce. S úsměvem si něco fotil, pochvaloval si, jak je hezký den,“ řekl starosta Bohuslava Bernardová, která rovněž připomněla, že právě Emil Kintzl kašperskohorskou sjezdovku s partou kamarádů rozjížděl. „Bude s námi i prostřednictvím seriálu Policie Modrava, kde byl osobně jako komparz snad v každém díle,“ dodala starostka. A právě postava Emila Kintzla tam hraje jednu z hlavních postav, ale ztvárnil ho herec Ladislav Mrkvička.

Emil Kintzl ještě minulý týden pořádal závody v Kašperských Horách, kde Deníku sdělil, že má ještě velké plány, co by chtěl stihnout. Mnozí závodníci tam jeli právě kvůli němu, protože pro ně byl ikonou. „Těším se moc, hlavně na Emila, protože jeho vitalita a věk 88 let, to je pecka. Je to legenda,“ řekl Michal Fronk, který přijel z Domažlic.Velká rána to byla také pro Richarda Brože z projektu WeLovešumava, který s Emilem Kintzlem ještě v pátek v Železné Rudě pořádal přednášku. „Je to strašné. Šumava přišla o svoji součást. Emilův odkaz, který tady zanechal, bude žít s dalšími generacemi. Děkujeme za to, co pro Šumavu celý svůj dlouhý život dělal. Teď na něj čekají nebeské sjezdovky. Odpočívejte v pokoji a upřímnou soustrast rodině,“ vzkázal Brož.