OBRAZEM: Po půl století rozebrali Krýzovy jesličky až "na kost"

Jindřichův Hradec/VIDEO/ - Unikátní pohled do zákulisí světové rarity, mechanického betlému Tomáše Krýzy, umožnilo Muzeum Jindřichohradecka.

Krýzovy jesličky se od počátku letošního roku postupně restaurují a nyní pracovníci odhalili celý mechanismus doslova až „na kost“.



„Dosud se restaurátoři věnovali obnově figurek, nyní došlo i na samotný jedinečný mechanismus, který punčochářský mistr Tomáš Krýza během šedesáti let doslova poskládal a poslepoval ze všeho, co doma našel,“ uvedla Marie Hazuková, mluvčí Muzea Jindřichohradecka.

V zákulisí jesliček tak bylo možné spatřit, jak vlastně celý – takřka horkou jehlou šitý – systém funguje. Mezi předměty, které figurkami v betlému pohybují, se dá spatřit například kolovrátek nebo váleček na těsto.

Autor mechanického zázraku, Tomáš Krýza, nebyl žádným odborným mechanikem. Jakákoliv pravidla by se v jeho systému jesliček tak hledala skutečně jen stěží.



„Pracoval systémem pokus – omyl, takže si vzal cívku od nití, kus válečku na nudle, část kolovrátku a začal to spojovat pásky, nitěmi a různými nekonečnými pásy a zkoumal, kdy se to začne pohybovat. A když to fungovalo, tak to použil. Proto tam není žádný základní princip, je to spíš nahodilá záležitost,“ přiblížila muzejní etnografka Alexandra Zvonařová.



Celá oprava jesliček se odehrává v postupných vlnách. Restaurátoři se zabývají vždy pouze malým úsekem jesliček, tak, aby zbytek byl pro návštěvníci v provozu. Lidé, kteří muzeum nyní navštíví, už spatří část z celkem 1398 figurek a zvířat opravených, třeba v ústřední scéně betlému.