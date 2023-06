/VIDEO/ Smutnou zprávu přineslo středeční odpoledne pro všechny Hradečáky. Prudký poryv větru totiž shodil velkou část čapího hnízda na komíně zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci.

Dvě čápata na komíně silnou bouřku přežila. | Video: Jana Urbanová

Tři čápata řádění bouře nepřežila. Na komíně ale i přesto dnes panuje čilý ruch a čápi se snaží poškozené hnízdo dostavět. Ranní pohled správců zámku ze zámecké věže do hnízda pak přinesl i jedno milé překvapení. Dvě čapí mláďata totiž v hnízdě zůstala a mají se čile k světu.

Extrémně silné bouřky se mají prohnat jižními Čechami už večer

Středeční tragickou událost včera v přímém přenosu sledoval zámecký kastelán. "Včera večer před bouří jsem shodou okolností byl před budovou zámku a zrovna zavál poměrně mohutný poryv větru a najednou jsem zpozoroval, jak hnízdo spadlo a s ním spadla i tři čápata," popsal událost kastelán zámku v Jindřichově Hradci Jan Mikeš s tím, že mu ohledně události zároveň volaly i další desítky lidí. Čápi jsou totiž po desítky let jedním ze symbolů jindřichohradeckého zámku a řada místních jejich osudy pečlivě sleduje. "Během chvíle přijela na místo i hlídka městské policie, která byla zalarmovaná. Zjistilo se, že na zemi leží tři čápata bez známek života, které strážníci odvezli. Mohu říct, že mám velkou radost, když dnes se zjistilo, že to přece jen není tak hrozné a dvě z těch celkem pěti čápat přežila. Určitě to ale budou mít ještě těžké, protože jejich hnízdo je velmi poškozené," dodal kastelán.

Bouřky na jihu: Staletá lípa spadla na ženu, kvůli vichru uhynula čtyři čápata

Letos se čápi na pivovarském komíně u zámku objevili až v první jarní den. První přiletěl čáp, pravděpodobně samec, který čekal na svoji partnerku. Letos se čápi vrátili do města o něco dříve než loni, kdy poslové jara dorazili až na přelomu března a dubna.