Abychom vzácný čas co nejvíce využili, rozdělili jsme se do dvou skupin. Daniel Somr a Pavel Kalma pátrali v prostoru zákopů 75. pěšího pluku a sám jsem se vydal s mapami a dobovými fotografiemi po celé obranné linii. Pavel s Danielem nalezli řadu artefaktů z bojů 1. svět. války, například velkou střepinu z těžkého dělostřeleckého granátu, protože Hodov Rusové ostřelovali i těžkými rážemi. Veškeré nálezy byly v závěru expedice poctivě rozděleny mezi muzeum ve Zborově a vznikající muzeum ve Starém Martinově. Také práce s mapou přinesla výsledky, neboť jsem kráčel jak po stopách rakousko-uherského 75. pěšího pluku, tak po stopách II. praporu 3. čs. střeleckého pluku, který 2. července 1917, právě během zborovské bitvy, útočil na pozice jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, zajal zde mnoho vojáků a dostal se až k Hodovu.

Během expedice jsme neopomněli ani navštívit Bratrskou mohylu v Kalynivce (dříve Cecové), kde jsou pohřbeni čs. legionáři padlí v bitvě u Zborova. Leží zde i důstojnický zástupce Jiří Procházka, rodák z Jindřichova Hradce. Jeho pamětní desku, odhalenou v roce 1934, spatříte na domě stojícím vedle staré radnice na Náměstí míru v J. Hradci. K mohyle jsme zajeli v pátek 26. dubna, který byl pro nás dalším pracovním dnem. Po odjezdu z Kalynivky do Hodova jsme se znovu rozdělili do dvou skupin. Pavel Kalma s Danielem Somrem prozkoumávali tamní zákopy 75. pěš. pluku a sám jsem bádal s mapami po 102 let starém bojišti. Soustředil jsem se i na bývalý lihovar, kde se během zborovské bitvy nacházelo velitelství 37. pěší brigády, do níž patřil i 75. pěší pluk. Měli jsme opět štěstí. Daniel s Pavlem nalezli dělostřelecké granáty ráže 7,5 cm a 10 cm. Jejich největším trumfem však byl prázdný dělostřelecký granát ráže 15 cm. Všechny předměty byly neškodné a později předány muzeu ve Zborově a ve Starém Martinově. Má práce s mapou přinesla tyto výsledky – zdokumentovány a nalezeny nové zákopy a prozkoumány ubytovací prostory 75. pěš. pluku. Zajímavé bylo porovnávat staré dobové fotografie se současným stavem a pořizovat srovnávací snímky.

Následující den, v sobotu 27. dubna, Daniel Somr a Pavel Kalma pracovali s detektory v prostoru Hodov, já přímo v obci Josefovka a v jejím okolí. Cílem bylo jít po stopách čs. legionářů – příslušníků II. praporu 3. čs. střeleckého pluku, neboť právě tato jednotka útočila 2. července 1917 na pozice 75. pěš. pluku a zajala zde více než 800 rakousko-uherských vojáků, kteří se legionářům vzdávali. Praporčík Matěj Němec, který během bitvy převzal velení nad zmíněným II. praporem, o tom později napsal: „Zajatci byli většinou Češi a velmi ochotně padali do zajetí, smáli se a žertovali, jak to Rakousko zase jednou projelo. Mnozí na nás radostně křičeli Nazdar a nedůvěřivě se divili, že jsme Češi a ptali se, kde jsme se tu vzali, ale na vysvětlování nebylo času. Postupovali jsme dále na Hodov.“ Podařilo se mi zmapovat a nafotografovat místa, kudy postupovala 6. rota podporučíka Bělky, a to z Josefovky až do Hodova. Tato jednotka tehdy s velmi malými ztrátami dosáhla až třetí linie rakouských zákopů. Na okraji obce lze dodnes najít kříž, který je svědkem bojů a nese stopy poškození od střel.

V odpoledních hodinách jsem se věnoval dalšímu odkopávání železobetonového bunkru a zjistil jeho přesnější rozměry. Naše bádání však v podvečer přerušila silná bouřka, která znemožnila další pátrání v terénu. Přicházíme na to, že po deštích jsou místní komunikace zcela nesjízdné a stávají se součástí okolních polí. Za velkých obtíží se nakonec přeci jenom dostáváme do Zborova, kde jsme ubytováni v apartmá. Za vyjednání tohoto zázemí a za pomoc během expedice děkujeme panu Bohdanu Makohinovi, řediteli zborovského muzea. Byl to právě on, kdo nám zajistil setkání s místními obyvateli a dbal o naši bezpečnost v Hodově a Koňuchách.

Pokračování příště.

Miloslav Sviták