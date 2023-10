Dnešní ráno bylo nejchladnější v celé republice na Horské Kvildě a Březníku, kde naměřili -8,7 stupně. Teplota na Horské Kvildě je rekordní pro 16. říjen.

Ráno v pondělí 16. října přineslo i v Jindřichově Hradci přízemní mrazíky.

V noci a ráno zasáhly Česko přízemní mrazy, které budou pokračovat ještě v úterý a ve středu. Mohou poškodit hlavně zeleninu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil ČHMÚ. Mrazy se objeví i v nížinách, teploty podle předpovědi klesnou až na minus čtyři stupně Celsia.

Výstraha ČHMÚ platí v celé zemi pro oblasti do 500 metrů nadmořské výšky od pondělních 2 do středečních 8 h. „Od pondělí do středy se očekává, že v nočních a ranních hodinách budou teploty v místech s uklidněním větru a malou oblačností klesat pod bod mrazu, a to zejména v přízemní vrstvě," uvedli meteorologové. Pro noci na pondělí a úterý předpověděli pokles teplot na minus jeden stupeň a pro noc na středu až na minus čtyři.

V sobotu bylo na jihu Moravy naměřeno až 24,7 stupně. Místy v Česku padly teplotní rekordy pro 14. říjen. Překonány byly na devíti ze zhruba 160 stanic, které měří alespoň 30 let. V pátek bylo skoro 28 stupňů. V Kuchařovicích na Znojemsku bylo naměřeno 27,9 stupně, což pracovníci ČHMÚ označili za "těžko uvěřitelné". „Tento rekord je o to výraznější, že víceméně všechny dosavadní říjnové rekordy padly v prvních říjnových dnech, ale nikoli v polovině měsíce," uvedli na facebooku.

I letos v září byly teploty rekordní, podle ústavu se jednalo o nejteplejší září v Česku nejméně od roku 1961. V pražském Klementinu, které měří teploty od roku 1775, bylo toto září nejteplejším v celé historii tamního měření.

Přízemní mrazíky budou pokračovat až do středy.

Budějovická meteoloroložka Eva Plášilová uvedla, že dnešní teploty se na jihu Čech budou ve dne pohybovat od 8 do 11 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů. Během dne bude jasno až polojasno, na severu kraje přechodně až oblačno. V noci na úterý klesnou teploty na 2 až -1 stupeň, přes den se vyšplhají na 9 až 12 stupňů.

Od čtvrtka už noční teploty porostou a zvyšovat se budou i odpolední teploty. Na naše území totiž začne proudit teplejší a vlhčí vzduch od jihozápadu.