Duben roku 2018 byl na srážky skoupý, podle vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Evy Kalné z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích bylo toto období srážkově silně podnormální. „Zvláště na jihu regionu bylo extrémní sucho, kdy se měsíční úhrny srážek pohybovaly kolem pěti milimetrů,“ zmínila. Neležela v nižších polohách ani souvislá sněhová pokrývka, ani nepadal nový sníh.

Duben 2019 byl při porovnání srážkově silně podnormální. Od loňského roku se ale karta otočila. „Při srovnání s dlouhodobým srážkovým normálem 1981/2010 byl tento měsíc již normální, nejvyšší srážky jsme zaznamenaly v Novohradských horách, na Šumavě a Táborsku,“ sdělila Kalná.

Grafika: Srovnání dubnového počasí v kraji.Zdroj: Deník/ Redakce

Sníh byl loni v tomto období ve vyšších polohách. „Na Churáňově jsme naměřili jeden centimetr ještě prvního dubna,“ řekla meteoroložka. „Letos se srážky objevují velmi často, nejen dešťové ale i srážky sněhové, a to i v nejnižších polohách,“ upozornila.

Sněhová pokrývka ležela i v nižších polohách v období od 6. do 8. dubna o výšce zpravidla do 2 centimetrů, poté tála a sníh se v nižších polohách objevil často i v pondělí 12. dubna, napadla pokrývka od 1 do 5 centimetrů. „V nejvyšších polohách leží sněhová pokrývka celé sledované období, tedy dosud,“ uzavřela.