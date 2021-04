Po velikonočních svátcích zaznamenali hygienici 185 potvrzených případů SARS-CoV-2. To je o 420 méně než v úterý před týdnem. Kumulativní počet diagnostikovaných vzrostl na 89 411 případů. Počet aktuálně pozitivních se snížil o dalších 681 na 8 567osob, vyléčených vzrostl o 840 na 79 376 případů. V kraji bylo od začátku pandemie potvrzeno 1 468 úmrtí s COVID-19, po prodlouženém víkendu dnes bylo dohlášeno 26 úmrtí s COVID-19.

Od pondělního večera do úterka přijaly laboratoře v regionu k vyšetření metodou PCR 343 suspektních vzorků a 20 vzorků od samoplátců. Z výsledků testů bylo potvrzeno 185 pozitivních případů, k nemocným přibylo 103 mužů a 82 žen. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (65), Jindřichohradecku (46) a Českokrumlovsku (21), dále na Prachaticku (19), Táborsku (16), na Písecku (7) a na Strakonicku (1).

„V osmi desítkách případů byl zdrojem nákazy kontakt v rodině a ve třech desítkách šlo o přenos na pracovišti. Tři případy se týkaly zařízení sociálních služeb a dva zdravotnického zařízení. Nezaznamenali jsme dnes žádný přenos v souvislosti se školami či import ze zahraničí,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 8 567 aktivních případů je jich 2 543 na Českobudějovicku, 1 422 na Jindřichohradecku, 1 476 na Táborsku, 1 017 na Písecku, 768 na Strakonicku, 795 na Českokrumlovsku a 546 na Prachaticku.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od začátku pandemie indikováno celkem 224 619 osob pro provedení PCR vyšetření, za poslední hodiny nám přibylo 343 suspektních případů a dalších 20 vzorků od samoplátců. Počet karantén se po velikonočních svátcích snížil na 3 404 aktuálních karantén,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo průběžně k úterý na jihu Čech pozitivních 46 493 žen a 42 918 mužů. Z celkových 89 411 dosud potvrzených případů je 25 307 z Českobudějovicka, 14 795 z Jindřichohradecka, 14 776 z Táborska, 11 369 z Písecka, 9 878 ze Strakonicka, 7 101 z Českokrumlovska a 6 185 z Prachaticka.

Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo kumulativně 8841 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 827 ve věku do čtyř, 3 236 od pěti do devíti let a dále 3 778 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 8 672 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 4 035 do kategorie 15 – 19 let a 4 637 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 11 702 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 15 113 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 17 179 případů, do kategorie 45 až 54 let, a 12 765 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 139 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho 8 3246 do kategorie 65 – 74 let a 6 793 pozitivních seniorů je starších 75 let.

KHS Jihočeského kraje