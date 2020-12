Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 248 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 480 nemocných se uzdravilo, šest osob bohužel zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 tak k úterní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 31 619. Počet vyléčených se zvýšil na 27 859 a aktuálně pozitivních snížil o 238 na 3 306 osob. Od března v kraji v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 454 úmrtí.

Od pondělí do úterý přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 543 suspektních vzorků a 119 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k úterní 18. hodině 248 nových pozitivních případů.

K nemocným přibylo 132 žen a 116 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Jindřichohradecku (76), Táborsku (60) a Písecku (50). Počet aktuálně nakažených klesl ve všech jihočeských okresech s výjimkou Jindřichohradecka.

„V osmačtyřiceti nových případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, ve dvanácti v zaměstnání a ve třech ve škole. Nově onemocnělo třináct zdravotníků a dva klienti sociálních služeb. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Situace v okresech

Ze stávajících 3 306 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 764 na Českobudějovicku, 670 na Táborsku, 585 na Jindřichohradecku, 469 na Strakonicku, 380 na Písecku, 224 na Českokrumlovsku a 214 na Prachaticku.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 117 875 osob. V povinné karanténě se k úterní osmnácté hodině nacházelo 704 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 119 na 9 883,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 16 881 žen a 14 738 mužů. Z celkových 31 619 dosud potvrzených případů je 9 663 z Českobudějovicka, 5 610 z Táborska, 4 426 z Jindřichohradecka, 3 842 z Písecka, 3 645 ze Strakonicka, 2 364 z Prachaticka a 2 069 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 2 525 dětí ve věku do 14 let. 3 343 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, dalších 4 089 do kategorie 25 až 34 let, 5 433 do kategorie 35 až 44 let, 6 452 případů do kategorie 45 až 54 let a 4 636 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 5 141 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.