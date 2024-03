Na sobotu 27. dubna si do kalendářů poznamenejte výšlap Českou Kanadou - Kanadský tulák. Při třetím oblíbeném pochodu vyrazí turisté z návsi ve vesnici Kaproun přes nádraží v Hůrkách až do Nové Bystřice, celkem ujdou téměř šestnáct kilometrů.

Na první dva pochody ze série Kanadský tulák si vyšláply stovky turistů. | Foto: DM Česká Kanada

Na třetího Kanadského tuláka se zájemci mohou zdarma registrovat už nyní, a to na webu www.stezkack.cz. Registrace je možná také až přímo na startu v den konání pochodu, nicméně ti, kteří se přihlásí předem na uvedené webové stránce, se zařadí do losování o speciální cenu v cíli. Na všechny účastníky pak čeká losování o další tři lákavé tematické ceny. Každý navíc obdrží mapku pochodu a tradiční dřevěnou medaili na památku.

Na start do Kaprounu se můžete přepravit po vlastní ose nebo autobusy. Ty pořadatelé z destinačního managementu Česká Kanada plánují vypravit z nádraží v Jindřichově Hradci (odstavná plocha poblíž administrativní budovy ČSAD a bývalého hotelu U Města Vídně) v časech 8:30 a 9:30. Na trasu je potom možné vyrazit po zaregistrování v rozmezí 9:30 až 10:30. Po příchodu do cíle bude každý tulák zařazen do slosování, které se odehraje přibližně v 15 hodin. Možnost zakoupit si občerstvení bude na účastníky čekat jak po cestě na zastávce v Hůrkách, tak v cíli, v parku v Nové Bystřici. I zpět zájemce svezou kyvadlové autobusy (Nová Bystřice - Kaproun - Jindřichův Hradec).

Pro aktuální informace můžete sledovat facebookovou událost.

Na druhého Kanadského tuláka si vyšláplo 441 turistů