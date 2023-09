Ve čtvrtek ve 14 hodin jel řidič nákladního vozidla značky Iveco s plachtou od čerpací stanice Shell směrem k Jitexu. Jeho cesta skončila pod viaduktem, kam se "nevešel".

Ve čtvrtek 21. září uvízlo nákladní auto pod píseckým mostem u Jitexu. | Foto: Policie ČR

Policejní mluvčí Milan Bajcura Deníku sdělil, že před mostem je dopravní značka s uvedenou výškou 2,5 metru, což řidič s vozidlem, které bylo vyšší, nerespektoval a uvízl.

"Řidič utrpěl lehké zranění a musel být ošetřený zdravotníky. Jednalo se o auto s plachtou, která se celá utrhla, a poškodila se hliníková konstrukce nákladního prostoru. Škoda na autě a převáženém nákladu je 550 tisíc a na mostu 20 tisíc korun," uvedl Milan Bajcura.

Pokračoval, že písečtí dopravní policisté pod tímto viaduktem ročně evidují v průměru šest podobných nehod. Zrádný viadukt u Jitexu skalpoval dodávku i vloni v únoru.

Podobně "kritický" je viadukt u nádraží v Budějovicích, kde občas řidiči kamionů podcení výšku a strhnou troleje.

Hrozbou pro vysoká vozidla je i most v Rybníku na Českokrumlovsku. V roce 2011 zde utrhl celou střechu autobusu.

Podívejte se, co do jihočeské galerie, co vše se na silnicích může stát.