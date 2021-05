Během nucené přestávky zoo začala také přistavovat. Sovy se přestěhovali a v dolní části vzniká 8 nových voliér. „Sedm z nich je určeno pro sovy a jedna pro krkavce. Voliéry budou dokončeny přibližně v polovině června,“ popsal Korec a doplnil, že úspěšně pokračuje také projekt reintrodukce zubra evropského. „Dvě samice Tara a Norisa byly převezeny 1. dubna do zubří rezervace u Milovic a samice Taura 18. května do zoo Poznaň,“ upřesnil.

Zájem veřejnosti roste

Od otevření do neděle 23. května podle jeho slov do zoo zavítalo už přes 17 tisíc návštěvníků. „Pokud porovnáváme toto období s loňským rokem je návštěvnost asi o padesát procent vyšší,“ zmínil ředitel.

Milovníci zvířat nyní parkují na okraji městské části Větrovy a do areálu se vydávají pěšky. Vzniknout by zde měla nová příjezdová cesta, která se vyhne obydlené části. „Trasa nové příjezdové komunikace byla schválena zastupitelstvem Tábora. Je to požadavek obyvatel domů, které jsou umístěny u současné příjezdové komunikace,“ vysvětlil Evžen Korec.

Návrat papoušků

V zoo si lidé nyní užijí i oblíbená komentovaná krmení u zvířat. Stěhovat se do svých ubikací v nejbližší době budou také teplomilní živočichové. „Želvy se vrátí začátkem června, papoušci ara zelenokřídlý, kakadu molucký, ara ararauna a ara arakanga se přemístí ze zimoviště kolem 10. června,“ informoval.

Veřejnost se může těšit už i na léto a na chystané akce. „Připravujeme soutěže a hry pro děti. Ve spolupráci s výrobcem oplatek Kolonáda chystáme akci, kde budou oplatky společně s nápoji podávány zdarma. Přesné datum konání akce oznámíme s předstihem,“ sdělil závěrem Korec.