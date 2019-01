Jindřichův Hradec - V sobotu v 11 hodin vyrazily desítky cyklistů na podzimní vyjížďku s názvem Přes kopec na Hradec.

Vyjížďku pořádalo tradičněměsto na ukončení turistické sezony.



I letos připravili organizátoři dvě různě dlouhé trasy. Ti zdatnější mohli vyrazit na jedenapadesátikilometrovou od 5. základní školy přes Otína na Šajbu a pak dál až na Červenou Lhotu a zase zpět, až do cíle v Dolním Skrýchově.Ostatní mohli zvolit kratší jedenáctikilometrovou trasu, ale se stejným cílem.



Zástupci městav sobotutaké slavnostně otevřeli cyklistickou stezku vedoucí ze sídliště Vajgar do Otína. Na vybudování nové cyklostezky získalo město dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 1,5 milionu korun. Další milion korun přidala Nadace Jihočeské cyklostezky. Stezka oddělí cyklistickou a automobilovou dopravu v úseku od kruhového objezdu u Hypernovy ve směru na Otín. Cestu s živičným povrchem realizovala firma JM stavební Horní Skrýchov a vede od podchodu pod hlavní silnicí až k bývalému zahradnictví v Otíně.



Vedení radnice už ale myslí do budoucna a připravuje projekt stezky od Kasalovy pily až k železničnímu přejezdu v Dolním Skrýchově. „Chystáme projekt, který počítá s podobnou stezkou, jako vede od zahrádek u mlékárny až k Fruku. Jednoduché to ale nebude, protože je tam špatný okraj a hluboké příkopy. Počítáme i s vybudováním osvětlení,“ vysvětlil místostarosta města Alfred Němec.

Právě kvůli těmto těžkostem se předpokládá, že by vybudování asi kilometrového úseku přišlo na zhruba pět až šest milionů korun. Proto vedení města zatím vyčkává na vypsání vhodného grantu, který by část investice na výstavbu pokryl.