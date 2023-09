Rychle rostoucí ceny paliv registrují také řidiči u benzínek v Jindřichově Hradci. „Jezdím za klienty a když jsem to počítal, tak mi náklady na paliva stouply od začátku prázdnin skoro o tři tisíce. Není to málo, ale jezdit prostě musím, jinak bych jako živnostník umřel hlady,“ pokrčil rameny řidič Lukáš, kterého Deník oslovil na jedné z čerpacích stanic ve městě. Postěžoval si i další z řidičů. „Pro nás důchodce je to sakra drahé, ale co máme dělat. I když se třeba snažíme jezdit méně, tak na nákup nebo k doktorovi se bez auta neobejdu a na chalupu se s věcmi taky nějak dopravit potřebujeme,“ reagoval na dotaz Deníku ohledně cen pohonných hmot pan Bohumil.