Pohotovost pro dospělé v Dačicích v sobotu neotevře

Dačice - Tuto sobotu se lidé z Dačicka budou muset obejít bez místní lékařské pohotovosti pro dospělé.

Nemocnice v Dačicích. Ilustrační foto. Foto: Deník/Nikol Ježková

Náhlé onemocnění praktického lékaře zamíchalo kalendářem služeb. Podle předsedkyně představenstva dačické nemocnice Miroslavy Člupkové se na sobotu nepodařilo zajistit lékaře na pohotovost pro dospělé. „Organizujeme služby z privátních lékařů a nikdo za něj není schopen službu převzít. Dětský lékař ale bude normálně na místě do čtrnácti hodin a do dvaceti hodin pak bude k dispozici sestra, která bude pacienty odkazovat do Hradce nebo do Jihlavy,“ sdělila.



Doplnila, že na pohotovosti se nepodílí všichni lékaři z Dačicka – to proto, že česká legislativa v současné době neumožňuje praktikům pohotovostní služby nijak přikazovat. „Aktuální informace se lidé dozvědí z webu nemocnice, z rozhlasu v Dačicích či přímo v nemocnici,“ upozornila Miroslava Člupková.