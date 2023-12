Je poslední den v roce a všichni bilancují. Na čísla policejních statistik je ještě brzy, ale již nyní se můžeme pobavit u kuriózních případů, které letos řešili muži zákona na jihu Čech. Pro silvestrovský čas trochu odlehčených příběhů vybral policejní mluvčí Jiří Matzner. Někdy je až k nevíře, co všechno se může stát…

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Voříšek vyrazil pod plotem na námluvy za fenou s "fon" rodokmenem

Nadrženého voříška měli umravnit policisté. Na linku 158 volala v únoru žena z Českobudějovicka. „Zjistila ze své webové kamery, že se jí na pozemek podhrabal cizí pes, jakýsi vořech, a prohání tam její drahou papírovou fenku. Policisté mají okamžitě zasáhnout,“ naznačil jádro pudla Jiří Matzner. Nebylo to ale jednoduché. Policisté vše vyhodnotili, jenomže psí lásce už asi nikdo neměl šanci zabránit. Závěr byl jasný: majitelka pozemku si musí zavolat odchytovou službu.

Házel kamínky do oken své přítelkyně

V dubnu se z Bechyně ozval rozrušený a vystrašený muž, že budovu restaurace Na Růžku a zaparkovaná auta bombarduje nějaká parta kamením. Způsobí určitě velkou škodu. Policisté podle mluvčího na místě zjistili, že „útočníkem“ je muž, který kamínky trefuje okno své přítelkyně… No a pokračování, to je už ryze soukromé.

Ze zloděje se vyklubal zahradník

Poznávací znamení "slaměný klobouk" měla být indicie pro policisty. Vše začalo tím, že v květnu volal z Jindřichova Hradce na linku 158 muž, že nějaký dost drzý zloděj krade teď po obědě na náměstí květiny z květináčů. „Hlídka ho pozná, má na hlavě velký slaměný klobouk. Policisté zjistili, že muž je zaměstnancem firmy, která má květinovou výzdobu na náměstí na starosti a jen si plní pracovní povinnosti," popsal úsměvnou zápletku Jiří Matzner.

Pozemek "hlídal" amplion

V červnu volali policistům manželé z Písecka. Před jedenáctou večer stojí poblíž Nové Hospody a vidí výrazné světlo a slyší hlas z amplionu, který varuje před vstupem na střežený pozemek. O žádném střeženém objektu, například armády, zde ale neví. Vysvětlení bylo prosté. „Hlídka nakonec zjistila, že jde o staveniště se zaparkovanými stavebními stroji a areál je střežen automatickým zabezpečením s namluveným varováním," uvedl policejní mluvčí.

Nebyla to smrtka, ale žena s kosou

V polovině června volal muž z Prachaticka, že mu jde o život. „Na motocyklu projížděl kolem nějaké paní, ta po něm hodila kosu a navíc ho pronásleduje. Motocykl nechal na místě a utíká. Policisté zjistili, že muž si tento skoro pohádkový příběh nevymyslel,“ naznačuje mluvčí Matzner a dodává, že se jednalo o policistům známou osobu, která takto podobně neadekvátně někdy reaguje. Ženě zajistili lékařské zklidnění a následně nepříjemný rozhovor na stanici.

Výcvik psa neznamenal týrání

Ze Sezimova Ústí volala podle policejního mluvčího žena, že u silnice na Kozí Hrádek má u stromu nějaká parta psa a chce ho tam asi mučit nebo oběsit. Rozuzlení bylo prosté: šlo jen o výcvik psa. Na stromě byl zavěšený provaz a pytel a pes trénoval kousání.

Koně si pospávali na pastvině

U zvířat ještě zůstaneme. V říjnu přijali policisté dopoledne oznámení od řidičky. „Ta jela kolem pastvin u Slavče a viděla tři uhynulé koně. Možná je někdo usmrtil. Podle pozemku zjistili policisté majitelku, a ta potvrdila, že nejde o žádnou tragédii: koně spali," zmínil Jiří Matzner.

Pes za jízdy vyskočil z kufru auta

Neobvyklý případ řešili policisté na trase Jindřichův Hradec – Vodňany. V listopadu vezla řidička v zavazadlovém prostoru auta z Hradce psa. „Ve Vodňanech zjistila, že se kufr vozidla nedovřel a pes zřejmě cestou vyskočil, nebo vypadl. Pokud by policistům někdo oznamoval pobíhajícího černého labradora, nechává na sebe spojení. Ona sama se vrací po trase a psa hledá. Vše dobře dopadlo, majitelka psa našla u Starých Hodějovic,“ přidal příběh se šťastným koncem Jiří Matzner.

Policie není taxi, musí se použít pěškobus

Koncem listopadu zpestřil policistům službu muž volající z benzinky u Semic. Kamarád ho zde vyložil z auta, on nemá peníze ani platební kartu a neví, jak se má dostat domů do Písku. Nemá kredit na telefonu a taxi je drahé. Policisté mu podle mluvčího doporučili zvolit styl vojáka Švejka – pěšky do Písku. Policisté prostě ještě taxi službu neprovozují.

Cizí hlasy nepatřily duchům, ale ozvěně

V prosinci volala z Tábora velmi vyděšená žena, a to krátce před půlnocí. „V domě slyší asi cizí lidi, možná snad i nějaké nadpřirozené hlasy. Je to hrůzostrašné. Policisté prošli celý dům, nikde nic. Nakonec se vše vysvětlilo. V chodbě domu je tak výrazná ozvěna, že jakékoliv mluvení je zde opravdu hrůzostrašné,“ popsal zápletku Jiří Matzner.