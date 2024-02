Policisté z Litoměřicka se loučí se svým parťákem, zasloužilým služebním psem, který má na kontě řadu zásahů v nebezpečných situacích i úspěchů v soutěžích. Anso Sharpend, kterému říkají František, pochází z jihočeské chovatelské stanice.

Policejní pes Anso "František" Sharpend odchází na odpočinek. | Foto: Policie ČR

Anso „František“ Sharpend, který jde do zaslouženého "důchodu", pochází ze soukromé chovatelské stanice v jihočeských Chelčicích. Je z úspěšného vrhu, ze kterého i další dva sourozenci zamířili do služby u policie a jeden k armádě. Jak prozradila chovatelka Pavla Martíšková, také další vrh stejné feny se podařil a všechna tři štěňata jsou u armády. „Je to vynikající fena s dobrými předky. V podstatě všechna její štěňata jsou ve službách. Mají výborný čich," poznamenala chovatelka, která je sama u armády. Chovatelská stanice Sharpend chová belgické a německé ovčáky a méně známé plemeno mudi.

Na službu u Policie ČR se František připravoval od štěněčích let, potřebnou atestaci výjezdového psa splnil ve 21 měsících po osmitýdenním kurzu ve Výcvikovém středisku psovodů a služebních psů v Býchorech.

Statný belgický ovčák měl pestrou kariéru. Během pěti odsloužených let absolvoval nespočet výjezdů, asistoval u zadržení několika i nebezpečných pachatelů a zúčastnil se mnoha pátracích akcí. „Chránil bezpečí svého psovoda, ale i ostatních hlídek. V posledních třech letech se stal 'profesorem', který dovedl sám vyhodnotit situaci, ve které se nacházel, a podle toho se choval. Nebylo potřeba žádných povelů. Zkrátka spolehlivý pes ve všech ohledech,“ ocenila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

František se také zúčastnil mnoha závodů. Na krajských přeborech služebních psů Ústeckého kraje získal ve dvou letech 2. místo. „Zúčastnil se také závodů služebních psů v německém Chemnitzu, Mistrovství republiky ve služební kynologii Policie ČR, Mezinárodního mistrovství psů TART 2001, kde obsadil 4. místo stopaři a 6. místo všestranní, či Mistrovství republiky obranářů SKS TART, kde bral 6. místo,“ vypočítala mluvčí.

Není bez zajímavosti, že je také otcem několika štěňat, z nichž dva synové slouží u policie v zahraničí a jeden u armády.

„Jeho panička - policistka odchází v rámci služební kynologie na jiné pracoviště, takže František, který si již odsloužil své, odchází na odpočinek, který si bude užívat doma na gauči,“ doplnila Pavla Kofrová a panička dodává: "Františku, kamaráde, bráško ve zbrani, upřímně ti děkuji za vše, co jsi pro mě - nás udělal. Slibuji ti už jen pohodlí a v létě hurá k moři!"