Nová Bystřice - Ve čtvrtek 27. června ve 20 hodin došlo k dopravní nehodě v Nové Bystřici v ulici K. H. Borovského u domu čp. 480, při které se zranilo čtyřleté dítě.

Podle informace policejní mluvčí Hany Millerové holčička (2015) přebíhala silnici mezi zaparkovanými vozidly. "Řádně se nepřesvědčila, zda může do vozovky vstoupit a vběhla do jízdní dráhy dosud neustanovenému vozidlu pravděpodobně tovární značky VW Golf červené barvy. Auto jelo ve směru od ulice Vitorazská k Rybní. Došlo ke střetu, kdy auto narazilo pravým předním obrysem do chodkyně, která poté upadla. Po střetu, kterému byl přítomen i otec nezletilé, řidič vozidla zastavil, vystoupil pomohl dívce a otce oslovil, zda chce přivolat pomoc, nebo zda nechce dceru odvést na ošetření. Otec dítěte to odmítl, kdy prohlídkou dcery neshledal mimo odření levého kolena žádné zranění a řidič po domluvě místo opustil," uvedla Hana Millerová.