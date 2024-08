Policisté z Jindřichova Hradce žádají všechny, kteří se 27. dubna 2024 zúčastnili koncertu kapel Tlustá Berta a Walda Gang v KC Jitka na Otíně a byli svědky incidentu mezi dvěma muži, aby se ozvali.

„Žádáme i občany, kteří na koncertě pořizovali fotografie či videa, zda by nám je mohli poskytnout. Především nás zajímá čas po 23. hodině, kdy zde mělo v blízkosti pódia dojít k potyčce mezi dvěma muži. Poškozený poté skončil v krátkém bezvědomí a z místa musel být převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Druhého muže se do současné doby nepodařilo ustanovit, proto žádáme o pomoc,“ vysvětlila mluvčí jindřichohradecké policie Věra Mžiková.

Veškeré informace můžete poskytnout policistům na jejich oddělení v Nádražní ulici v Hradci nebo prostřednictvím linky tísňového volání 158.