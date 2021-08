Na příměstský tábor na českobudějovickém Výstavišti v pondělí 9. srpna zavítal krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Přijel služebním vozidlem v plné výbavě, s sebou přivezl speciální brýle navozující opilost, či stav po požití omamných a psychotropních látek.

„Děti měly možnost nahlédnout i se posadit do služebního automobilu Škoda Octavia v policejní verzi, na trase z kuželů si potom vyzkoušet slalomovou chůzi v noci při navozeném pocitu opilosti po konzumaci asi čtyř dvanáctistupňových piv, či vnímání okolního světa asi hodinu poté, co jako by požily drogu zvanou pervitin,“ přiblížil funkci policejních pomůcek.

Nepříjemné pocity odradily

Sedmiletý Jakub byl z ukázky nadšený. „Moc se mi to líbilo, zkoušel jsem i běžet. Bylo to však těžké ovládat nohy,“ popsal svou zkušenost chlapec, který shodil tři kužely. „Není to dobrý pocit, nechtěl bych být opilec,“ konstatoval Kuba s tím, že to považuje za nebezpečné.

Stejně starý Jirka dodal, že ho zaujaly hlavně brýle. „Ty drogový byly divně tečkované, nešlo rozeznat, jestli to, co vidíte je pravé, nebo nepravé. A ty pivní byly takové motací, i přesto se mi podařilo trasu projít,“ zhodnotil s tím, že určitě v budoucnu drogy ani alkohol zkoušet nechce.

„Šlo o ukázku dvou návykových látek, které jsou nebezpečné pro život. Takový člověk nemá, co dělat za volantem, ohrožuje tak své okolí,“ vysvětlil Milan Bajcura dětem.

Devítiletá Isabela vyzkoušela obě simulační pomůcky. „Byl to zajímavý pocit, na ty drogy jsem viděla dvakrát a nevěděla jsem, který kužel je pravý. Druhé brýle zase zkreslují, těžko se odhaduje vzdálenost a je třeba dělat větší oblouk,“ sdělila dojmy.

Zajímal je ochranný rám

Policejní automobil už viděla. „Jezdím na tábory, které navštěvuje policie, takže auto už jsem viděla, ale dovnitř jsem se podívala poprvé. Líbil se mi na něm nejvíc asi ten speciální nárazník,“ poznamenala dívka.

Tento ochranný rám zajímal i ostatní děti. „Ten se v praxi používá k vytlačení pirátů silnic, které neuposlechnou výzvy zasahujících policistů, chrání také posádku v případě čelního nárazu,“ uvedl na vysvětlenou Milan Bajcura.

Přijedou i hasiči a záchranáři

Hlavní trenér Michal Novák zmínil, že jde o příměstský tábor zaměřený na sportovní činnost. „Účastní se ho děti, které s námi celoročně pracují v oddíle Taekwon-do a Aikido v Gladiators gym České Budějovice,“ upřesnil. Účastníci tábora mají pestrý program. „Schází se každé ráno, dopoledne absolvují tréninkovou jednotku zaměřenou na všeobecný pohybový rozvoj, odpoledne mají volnočasové aktivity jako výlet na Černou věž, bereme je za zábavou do kina, nebo na plovárnu,“ zmínil Michal Novák.

Jako zpestření mimo policii pořadatelé pozvali i další složky integrovaného záchranného systému. „Kromě policie nás v dalších dnech navštíví také hasiči a zdravotní záchranáři,“ dodal hlavní trenér s tím, že děti mohou očekávat další zajímavé hosty. Během dvou týdnů tábor absolvuje kolem 60 dětí.

Účastníci tábora si kromě zajímavých zážitků z ukázky odnášeli také řadu vědomostí a drobné dárky. Jihočeští policisté pořádají preventivní akce i během školního roku, navštěvují žáky mateřských, základních i středních škol v rámci okresů.

Společná akce všech složek IZS se uskuteční v sobotu 18. září od 10 do 18 hodin u Lipna nad Vltavou. V rámci Dne s integrovaným záchranným systémem, který se koná tradičně v Království lesa, se návštěvníci mohou těšit na ukázky a zásahy profesionálních hasičů, policistů a zdravotníků. O tom, jak se bezpečně chovat na horách či u vody se lidé dozvědí také od vodních záchranářů nebo horské služby. Hlavním tématem letošního ročníku je dopravní nehoda.