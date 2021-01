Na konci letošního roku 31. prosince 2020 završí svojí „ policejní kariéru“ náš kolega a kamarád nprap. Stanislav Růžička, který odchází od policejního sboru do civilu. S osobním evidenčním číslem 211 885 je tedy zaslouženě nejdéle sloužícím policistou Územního odboru Jindřichův Hradec. Policistou byl čtyřicet let a šest měsíců.

A jaká byla cesta jeho profesním životem?

K policii nastoupil Stanislav Růžička 1. července 1980 a to pod SNB Praha na místní oddělení Malá Strana. Od 1. září 1980 působil u pohotovostního pluku v Brně. Následně od 1. února 1982 se vrátil zpět na místní oddělení Malá Strana. 1. října 1987 přestoupil z Prahy do jižních Čech. Zde nejprve službu konal pod SNB na obvodním oddělení Jindřichův Hradec. Poté od 1. srpna 1990 zde působil jako vyšetřovatel na tehdejším Okresním úřadu vyšetřován a následně od 1. listopadu 1998 působil jako kriminalista oddělení hospodářské kriminality ve městě nad Vajgarem.

Dne 1. května 2014 nastoupil jako vrchní inspektor na obvodní oddělení Dačice, kde vykonával funkci zpracovatele. Vykonával též dozorčí službu na útvaru. Zde zúročil své letité zkušenosti získané na kriminální službě, které společně se svými vědomostmi předával mladším i začínajícím kolegům. Vykonával službu i nad rámec pracovní doby a nepočítal strávené minuty či hodiny ve službě. Tímto svým přístupem byl příkladem mladším kolegům, kteří u nprap. Růžičky viděli, že služba policisty není nijak časově omezena, že je to skutečná služba občanům.

Stanislav Růžička byl oblíben v kolektivu, kdy nezkazil žádnou legraci.

Uznával autority a vedoucí funkcionáře u policie. A jak říká vedoucí OOP Dačice npor. Jaroslav Doležal: „Standa věděl o čem je práce u policie, této si velice vážil a snažil se občanům pomáhat a poradit jim, jak dál postupovat v jejich konkrétním případě. S kolegou Stanislavem Růžičkou jsem spolupracoval, když on ještě působil jako inspektor na OOP J.Hradec, poté když jsem byl již vedoucím OOP Dačice a pan Růžička byl toho času na oddělení hospodářské kriminality J. Hradec a nakonec jsem ho poznal i jako svého podřízeného. Jako člověka a policisty si ho vážím, neboť i mně v rámci možností předal své dlouholeté praxí získané zkušenosti.“ A doplnil: Co zbývá říci na závěr? „Ať se mu v tom dalším civilním životě daří a ať „Staník“ na nás nezapomene. Rádi ho opět uvidíme a popovídáme o životě, to myslím upřímně za celý kolektiv OOP Dačice“.

Policista Stanislav Růžička mimo svoji práci pomáhal i v organizacích, jenž u PČR působily. Ve Sportovním klubu J.Hradec byl činný v letech 1997 – 2009 jako ekonom a hospodář klubu. Do IPY (International Police Association, územní skupiny č. 109 J.Hradec) byl přijat 1.srpna 2010. Zde se též aktivně zapojil do činností a působil v komisích územní skupiny. Za svoji dlouholetou iniciativu pro ÚS 109 J.Hradec byl v roce 2019 oceněn Pamětním odznakem IPA Sekce ČR. V neposlední řadě právě Stanislav Růžička společně s dalšími kolegy byl spoluzakladatelem NOS (Nezávislý odborový svaz) PČR ZO J.Hradec, která oficiálně vznikla 19. července 1990 a právě ZO J.Hradec byla jednou ze zakládajících organizací NOS PČR. Pan Růžička v ZO J.Hradec působil od roku 2006 do roku 2011 jako předseda. Poté od r. 2011 byl členem výboru této organizace a od r. 2013 byl předsedou kontrolní komise. Za svoji obětavou práci pro ZO NOS J.Hradec byl opakovaně oceněn.

Co napsat závěrem? Staníku, děkujeme za to, že jsme s Tebou mohli spolupracovat, ať už na kriminální policii či na obvodním oddělení i za zkušenosti, které jsi předal nám mladším. Přejeme Ti hlavně pevné zdraví, dlouhé žití a splnění všech Tvých osobních přání…Ať se Ti v „civilním“ životě opravdu daří.

Hana Millerová