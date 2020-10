Jindřichohradečtí kriminalisté šetří napadení, ke kterému došlo v poslední zářijový pátek.

Mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová informovala: "V pátek 25. září v době od 15:20 do 15:30 hodin došlo v Jindřichově Hradci před vstupem do obchodního domu Kaufland k incidentu mezi řidičem osobního vozidla Ford Galaxy tmavě modré barvy a zákazníkem OD Kaufland. Řidič s vozidlem stál před vchodem do obchodního domu na zákazu zastavení, které je vyznačeno vodorovným dopravním značením (žlutá čára) a zákazníkem OD Kaufland. Na místě mělo dojít nejprve ke slovní rozepři a následně k fyzickému napadení těchto osob."