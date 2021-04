V pondělí 26. dubna v 17:45 hodin došlo v Jindřichově Hradci, na křižovatce ulic Rezkova a 9. května v části Zbuzany, k dopravní nehodě. Neviděli jste ji?

Policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 26. dubna na Zbuzanech.Zdroj: Policie ČRMluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Millerová střet popsala: "Řidička motocyklu MZ ETZ 150, jedoucí po silnici první třídy v ulici Rezkova, ve směru od centra města na Kardašovu Řečici, při projíždění křižovatky řízené semafory pravděpodobně nezastavila na červenou a narazila do pravé boční části vozidla Škoda Kodiaq. To řídila poškozená ulicí 9. května ve směru na Lodhéřov a do křižovatky vjela na signál se zeleným světlem."