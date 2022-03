Ukrajinský občan si musí zaregistrovat v České republice, pak teprve může získat speciální vízum. „Bydliště mu najdou hasiči, pokud ho nemá. Potom může teprve získat vízum za účelem strpění,“ vysvětlil kapitán Winter.

Na místě asi na šesti přepážkách sedí policisté, potom následuje odbor migrační a azylové politiky. „Provádíme lustraci cizinců v informačních systémech policie, zjišťujeme, zda nemají uděleno správní vyhoštění, jestli jsou na našem území legálně,“ uvedl dále.

Jihočeská univerzita pomáhá studentům, zaměstnancům i jejich rodinám z Ukrajiny

Legislativa a postupy se mění každým dnem

Registrují je do systému za účelem vydání víza. Pravidla hry se ale stále mění. Nejdříve ze zákona platilo, že se musí zaevidovat do tří dnů, nyní mají 30 dní. „V současnosti dostávají razítko, od úterý se pravděpodobně bude vydávat vízum za účelem dočasné ochrany, které jim umožní cestovat v rámci Evropské unie a snadnější získání práce,“ poznamenal.

Při odbavení policisté mohou pořizovat přímo v terminálu i fotografie a tisknout potřebné dokumenty. „Pokud je nemají s sebou, můžeme je vyfotit a zavést do našeho systému přímo z místa. Pokud nemají cestovní doklady, využíváme občanské průkazy, rodné listy,“ uvedl výhodu transparentního pracoviště. Administrativní proces se podle něj zkrátil na cca 25 minut.

Do kraje přicestovalo na 4000 uprchlíků, firmy zatím nabídly práci 800 z nich

Přichází i osoby bez dokladů a státní příslušnosti. „Odebíráme jim identifikační údaje, bereme jim otisky a ztotožňujeme je díky propojeným mezinárodním systémům. Vše se provádí na speciální technice v elektronické podobě,“ dodal.

Odbavení se uskutečňuje od 7 do 19 hodin. „V noci zde zůstává pořádková služba, bývají to asi čtyři policisté, kteří udržují chod a dohlíží na bezpečnost v noci. Vždy zde přespává několik rodin,“ uvedl Michal Winter.

Autobusy z Prahy

Dojíždí sem i autobusy z hlavního města. „Pokud je volněji, tak sem jezdí kyvadlově hasičské autobusy z přeplněného Národního centra pomoci Ukrajině (NACPU) Praha, uprchlíci zde projdou potřebných procesem a pak se zase vrací do místa svého dočasného bydliště,“ naznačil s tím, že ve čtvrtek takto vypomohli se 70 osobami.

Nejvíce odbavených válečných uprchlíků zaznamenal asi třetí den, to bylo 800 osob. „Průměrně odbavíme 400 až 500 utečenců, včera jich bylo asi 336. Největší nápor zažíváme mezi 10. a 16. hodinou, kdy sem jezdí i poměrně vytížené linky městské hromadné dopravy,“ popsal. Občas registrují cizince, kteří mají víza z jiných zemí. „Ti tu žádají neoprávněně, takže je posíláme do států, kde jim tento doklad vystavili,“ konstatoval kapitán Winter.

Letiště se proměnilo v centrum pro uprchlíky, první den jich přijely desítky

Samotné děti i lidé bez dokladů

Občas se objevují mladší muži s dvojím občanstvím, či dlouhodobými vízy pobytovými, či pracovními. „Prokazují se ukrajinským pasem, a chtějí získat speciální vízum, to se také snažíme selektovat. O ochranu by si měli požádat v té zemi, kde získali občanství, či vízum,“ řekl. Lidé s českými pracovními vízy zase posílají na odbor migrační a azylové politiky. „To je klasická cesta, kterou musí jít,“ konstatoval.

Přicházejí také mladistvé osoby bez zákonných zástupců. „Registrujeme i děti bez doprovodu, denně jde o dva, tři případy osob ve věku do 18 let, které předáváme orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jde většinou o osoby nad 15 let. Přijel například sedmnáctiletý hoch, který má tátu ve válce, nebo dítě se vzdálenými příbuznými, babičkami, tetami nebo dvě šestnáctileté kamarádky s rodiči jen jedné a podobně,“ zmínil.

Naštěstí jen minimum cizinců nemá vůbec žádný doklad. „Měli jsme tu asi deset lidí přímo z bombardovaného Mariupolu. Ti všechno nechali doma, neměli zavazadla ani doklady, prostě utekli, aby se zachránili,“ vysvětlil.

Hygienici prověřují v krajském asistenčním centru bezinfekčnost uprchlíků

Objevují se šmejdi

V pátek dopoledne do haly terminálu policisté umístili také nástěnky s varovnými plakáty. „Jde o způsob varování utečenců, protože se v poslední době začali vyskytovat podvodníci, kteří zneužívají jejich důvěry a za služby, které jsou zdarma, si nechávají platit,“ vysvětlil.

Počty uprchlíků z Ukrajiny na jihu Čech s platným povolením pobytu dle ministerstva vnitra k pátku 18. března 2022.Zdroj: Deník/ Redakce