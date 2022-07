Jen za první pololetí letošního roku řešili policisté na jihu Čech 104 dopravních nehod cyklistů i jezdců na elektrokoloběžkách. „Žádná osoba nezemřela na místě, na následky těžkých zranění ale zemřely po 24 hodinách dvě osoby. Jednalo se například o březnový případ muže na elektrokoloběžce v Českých Budějovicích, který na křižovatce ulic Lannova a Jeronýmova vjel do nerovnosti na dlažbě. Poté spadl, několikrát se přetočil kolem své osy a za několik dní v nemocnici zemřel na následky těžkých zranění,“ doplnil policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že tento muž neměl přilbu. Lidé si prý stále neuvědomují, že hlava je na lidském těle nejtěžší a jako první dopadá na vozovku.

Muž nabízel na internetu elektrokola. Kupující připravil o téměř dva miliony

Právě absence přilby bývá jednou z nejčastější chyb cyklistů i uživatelů elektrokoloběžek. "Povinnost vybavenosti přilbou je u nás podle zákona do 18 let, ale my jsme přesvědčeni o tom, že všichni, kteří si jedou užít kola by měli přilbu používat. Naprostá většina zranění, která zaviňují smrt, je totiž doprovázená tím, že cyklista neměl přilbu," připomněl krajský koordinátor BESIP Václav Kovář.

Během středeční preventivní akce v Třeboni policisté upozornili na prohřešky přibližně třicítku cyklistů.