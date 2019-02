Jindřichův Hradec – Na chodce uprostřed silnice poblíž obchodních domů na Vajgaře si řidiči už zvykli.

Křižovatka u Alberta. U obchodních domů Albert a Kaufland v J. Hradci hodně lidí přechází silnici mimo vyznačené přechody. | Foto: VLP / Novotná Lenka

Podle starosty Stanislava Mrvky je ale důležité místo lépe zabezpečit, a to nejen kvůli několik let staré srážce chodkyně, ale i kvůli častým lehkým bouračkám. „Zatím je jasné, že na místě musí vzniknout přechod. To nám ale přinese problém se zkrácením odbočovacího pruhu,“ vysvětlil.

Na projektu úprav křižovatky se podle jeho vyjádření stále pracuje, ve hře tak stále jsou všechny už dříve avizované možnosti řešení – tedy jak kruhový objezd, který by byl třetí takovou křižovatkou na 350 metrech silnice, tak světelná křižovatka nebo změna dopravního značení. Rozhodnutí by, po dalším kole debat s projektanty, mělo padnout v letošním roce.