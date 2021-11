18. listopadu v podvečerních hodinách se dotyčný zloděj, coby návštěvník plaveckého bazénu, dostal do pánského šatního boxu. Tam pomoci přineseného šroubováku otevřel dvě uzamčené šatní skříňky, aniž by na nich vznikla škoda.

"Poté prohledal uvnitř uložené oděvní svršky, čímž vznikla doposud neustanoveným návštěvníkům blíže neurčená škoda. Později vstoupil do dalšího šatního boxu a obdobným způsobem vnikl do šatní skříňky, ze které odcizil hotovost ve výši 800 korun a dvířka opět uzavřel. Stejným způsobem vnikl i do další skříňky, ze které odcizil dva tisíce korun," popsala mluvčí hradecké policie Hana Bílková Millerová.

Zloděj se na místo činu vrátil

Tím ale mužova "plavecká mise" neskončila. Na její pokračování se vypravil 24. listopadu, opět v podvečerních hodinách.

Podle policejní mluvčí opět vstoupil do pánských šaten, kde se šroubovákem otevřel sedm skříněk zatím nezjištěných poškozených osob se zatím nezjištěnou škodou. "Dále z další skříňky odcizil finanční hotovost ve výši jeden tisíc korun, z další skříňky pak sebral dvoutisícovou bankovku," uvedla.

Ještě téhož dne ale spadla klec. Povedeného plavce zadrželi hradečtí policisté a umístili ho do policejní cely.

"Následující den 25. listopadu si převzal z rukou policistů sdělení podezření pro přečin krádeže a po výslechu byl ze zadržení propuštěn na svobodu, kde je i nadále trestně stíhán," uzavřela Hana Bílková Millerová.

Jindřichohradecká policie upozorňuje nejen plavce, ale i sportovce, kteří si dávají své osobní věci do skříněk v různých objektech: Pokud je to možné, nenoste s sebou cenné věci, větší množství peněz a platební karty, předejdete tak možnému odcizení! Pokud je v místě sportoviště bezpečnostní schránka, využijte ji.