Zkusit si školu nanečisto mohou v březnu v popelínské základce děti, které se od září chystají do první třídy. Až půjdou v dubnu k zápisu a po prázdninách poprvé naostro do školy, už se budou ve třídách cítit jako ryba ve vodě.

Škola nanečisto v loňském roce. | Foto: ZŠ a MŠ Popelín

Základní škola a mateřská škola Popelín nabízí budoucím žákům a jejich rodičům možnost prozkoumat zdejší prostředí. „Zveme všechny předškoláky i předškolačky k nám do základní školy na vyzkoušení, jak to v naší škole chodí," vzkazuje ředitelka Lenka Macků. Škola nanečisto se pro budoucí žáky otevírá vždy v úterý (5., 12. a 19. března) od 8 do 9.30 hodin. Zaměstnanci školy slibují, že po takové návštěvě budou děti vědět, na co se mohou ve škole těšit.

Deváťákům z třeboňské základky Na Sadech se daří nejlépe v přijímačkách z matiky

A není to nic obyčejného. „Jsme jedinou školou v Jindřichohradeckém okrese, která pracuje v programu Začít spolu," naznačuje Lenka Macků. Znamená to, že škola vzdělává děti tak, aby si zachovaly svoji jedinečnost. Dokázaly kriticky myslet, spolupracovat, převzít zodpovědnost za sebe a svoji práci. A totéž respektovaly u ostatních.

Samotný zápis se v ZŠ Popelín uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 14 do 17 hodin.