Podle informací starosty Tomáše Zaňáka došlo k první renovaci popelínského hřiště před bývalou poštou už zhruba před deseti lety. V té době byly odstraněny poškozené herní prvky a ty, jejichž technický stav to umožňoval, byly obnoveny a doplněny o dřevěnou houpačkovou sestavu. Také v areálu takzvané panské zahrady v Horní Olešné došlo ve stejné době k instalování dalších houpaček. Dřevěné herní prvky však už dosloužily.



„V Popelíně plánujeme vybudovat wourkoutové hřiště a pro menší děti postavíme novou houpačkovou sestavu,“ nastínil Tomáš Zaňák. Nových houpaček by se mělo dočkat také hřiště v Horní Olešné.



Do konce února hodlají Popelínští podat žádost o dotaci. Projektová dokumentace i stavební povolení pro obě hřiště jsou již vyřízené. „Pokud dotace nevyjde, bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, v jakém rozsahu se k obnově hřišť přistoupí,“ uzavřel starosta. Související práce se odhadují na zhruba 800 tisíc korun.