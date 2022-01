I tak se ale stále najde část občanů, kteří platby za odpad v předepsaném termínu nezaplatí. Podle informací tiskové mluvčí jindřichohradecké radnice Elišky Čermákové nemá poplatek za komunální odpad za loňský rok zaplaceno 1945 poplatníků a dlužná částka činí 901 569 korun. "Co se týká chronických neplatičů, tak ti samozřejmě jsou a není jich málo, ale že by byl nějaký rekordman, to se říci nedá," konstatovala.