Rada města se rozhodla ani pro příští rok poplatek nezvýšit, aby obyvatele v době koronavirové krize město nezatěžovalo zvyšováním poplatků. Hradečtí platili za odpad 500 korun na rok.

Mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková vysvětlila, že pro každý kalendářní rok má město povinnost určit sazbu poplatku za komunální odpad na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího kalendářního roku. "Skutečnými náklady se zde rozumí finanční prostředky, které byly městem vynaloženy pouze za sběr, svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu," uvedla mluvčí. V letošním roce byly tyto náklady dle jejích slov zhruba 580 korun na obyvatele. Poplatek byl přitom 500 korun na obyvatele ročně.

Rozdíl ve skutečných nákladech a vybraných poplatcích bude kompenzován dle slov mluvčí Jindřichův Hradec Elišky Čermákové z městské pokladny. Sazba poplatku se podle ní nezvyšovala už 13 let od roku 2007. "Výši poplatku ještě musí schválit zastupitelstvo města," zdůraznila mluvčí města.

Od poplatku jsou osvobozeny podle ní osoby umístěné do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, dále osoby po dobu hospitalizace nebo dobu umístění ve zdravotnických zařízeních trvající nepřetržitě 3 měsíce a více, osoby zdržující se mimo území ČR déle než 6 měsíců a osoby umístěné ve výkonu trestu odnětí svobody.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

K začátku listopadu nezaplatilo podle slov mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové poplatek na tento rok 2959 poplatníků, což je zhruba 1,5 milionu korun. "Je to více než loni touto dobou. Tato skutečnost je pravděpodobně ovlivněna tím, že město na začátku pandemie informovalo poplatníky o tom, že pokud nezaplatí poplatek včas, nedojde k jeho navýšení v případě, že poplatek bude uhrazen do 6 měsíců po splatnosti, tedy do 30. listopadu 2020," zdůvodnila.

V případě, že poplatek není zaplacen včas, zašle finanční odbor složenky s informací o nezaplaceném poplatku a možností jeho úhrady. "Pokud dlužník neuhradí poplatek ani na základě zaslané složenky, vystaví správce poplatku dlužníkovi platební výměr na dlužný poplatek včetně navýšení poplatku," doplnila mluvčí.