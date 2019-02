Jindřichohradecko - Rozpočty na letošní rok jsou ve většině případů již schválené a obce i města mají jasnou představu o tom, na co se letos zaměří.

Obyvatele pochopitelně nejvíce zajímá, zda se jim nezvýší platby za vodu, za svoz odpadu a také to, co se bude právě u nich v nadcházejícím roce budovat.

Proto starostům pokládáme tři stejné otázky:

1. Jaká bude u vás v letošním roce cena vody?

2. Kolik občané zaplatí za svoz a likvidaci odpadu?

3. Jaké jsou letos hlavní investiční akce a plány?

Z odpovědí vyplývá, že lidé za „popelnice" v letošním roce nezaplatí víc než loni. V Lužnici se dokonce podařilo cenu za svoz odpadu snížit, v Novosedlech nad Nežárkou zas za včasnou platbu získají občané stolní kalendář.

V Deštné navíc zůstane i stejná cena vody, v Lužnici a Novosedlech sice podraží, ale pouze v řádu haléřů.

Podobné jsou i hlavní plánované investiční akce, a to zejména rekonstrukce místních komunikací a chodníků, ale také výstavba nebo oprava kanalizace a vodovodů. V Deštné navíc chtějí pořídit tamním hasičům nové zásahové vozidlo. Na hasiče nezapomenou ani v Novosedlech, kde budou slavit 120. výročí založení sboru.

DEŠTNÁ

David Šašek, starosta

1. voda:Cena za vodu u nás zůstává stejná jako dosud, a to 25 korun za vodné a 20 korun za stočné. Oboje je bez DPH.

2. odpad:Neměnili jsme ani cenu za odpad. Cena bude 600 korun za osobu i za rekreační objekt za rok.

3. hlavní investiční akce:Největší naší letošní plánovanou akcí jsou první a druhá etapa výstavby kanalizace v lokalitě Stráně, což je část Deštné. Tamtéž dojde také k výstavbě vodovodu. Žádáme v tomto případě o dotace, kde bychom mohli dosáhnout pomoci až do výše sedmdesáti procent celkových nákladů, které jsou v případě kanalizace vyčísleny na přibližně deset milionů korun. Pokud dotaci nezískáme, budeme vše muset řešit pomocí úvěru. Dále bychom chtěli našim hasičům pořídit zásahové vozidlo a automobil bychom chtěli zakoupit také pro potřeby města.

LUŽNICE

Miroslava Kolouchová, starostka

1. voda:Cenu vody se nám podařilo udržet prakticky na stejné úrovni jako loni. Vodné zdraží pouze asi o osmdesát haléřů.

2. odpad:U nás máme potěšující zprávu. Vyplatila se nám předchozí výměna poskytovatele služeb a letos zlevňujeme o padesát korun. Občané tak místo 500 korun zaplatí 450.

3. hlavní investiční akce:Máme letos naplánovanou rekonstrukci vozovek v lokalitě Jezárek, která má být rozdělena na čtyři etapy. My bychom chtěli stihnout dvě z nich. Dále chceme opravit chodníky na návsi i na dalších místech v obci a máme rozjeté také stavební řízení na dešťovou kanalizaci za přibližně půl milionu korun. Ještě bychom také chtěli opravit celý prostor hlavního vchodu do naší školy. To chceme udělat v každém případě.

NOVOSEDLY N. NEŽ.

Filip Mencl, starosta

1. voda:Cena zůstala téměř stejná, zvýšila se v řádu haléřů.

2. odpad:Ani odpady jsme nezdražovali. U nás se neplatí za občana, ale za popelnici. Cena je 600 korun. Kdo známku zaplatí v lednu, dostane kalendář jihočeských vesnic. Občané obdrží i dvanáct pytlů na třídění plastů. Jednou měsíčně je firma sváží a nám tady tak nevznikají černé skládky, lidem stačí dát pytel v danou dobu před dům.

3. hlavní investiční akce:Loni jsme začali s budováním bytového domu. Celková investice je 9,8 milionu korun, ale získali jsme dotaci ve výši 4,4 milionu. Stavba bude pokračovat téměř celý rok. Dál plánujeme opravy místních komunikací a nyní také dokončujeme územní plán. Velkou akcí bude i červnové setkání rodáků a přátel obce, kde oslavíme 120. výročí založení našeho hasičského sboru.

