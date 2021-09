Jak komentovala mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová, stává se to opravdu ojediněle. „Aby byl plod uložený koncem pánevním a zároveň byl porozen v terénu, a ještě méně častěji potom, že by takový porod vedla operátorka po telefonu,“ upozornila.

Avšak opravdu se to stalo, v jižních Čechách a povedlo se. „Operátorka odvedla po telefonu celý porod od počátečních kontrakcí, přes odtok vody a zvládla i několik dramatických momentů do příjezdu záchranářů, kteří si pak převzali maminku i zdravého novorozence,“ popsala Fajtlová. Při porodu asistovala žena a provedla podle instrukcí na hlasitý odposlech i resuscitaci novorozence.

Různá místa i okolnosti

Podle ředitele ZZS Jčk Marka Slabého záchranáři zasahují u porodů mimo zdravotnické zařízení v kraji ve frekvenci jeden až dva porody do měsíce. „Setkáváme se s tím celkem pravidelně, jde také o to, jestli se jedná o překotný porod, nebo plánovaný porod v domácím prostředí a podobně,“ řekl s tím, že se průběh liší případ od případu.

Situace, v kterých se nachází rodina i zdravotníci, tak může mít různé okolnosti a nastává i v různých prostředích. „K překotným porodům nedochází jen doma nebo v sanitním voze, ale v podstatě kdekoliv. Rodili jsme skutečně všude po cestě přes domácnosti, pole, silnice, sanitky i nemocniční výtah. Ve dne, v noci, v dešti, venku, v budově, kdekoliv si vzpomenete,“ upřesnil ředitel jihočeské záchranky.

Ne vždy to má hladký průběh a happy end. „Zejména v situacích, kdy je tam nějaká snaha ne dobře zvládnutá za každou cenu porod odvést v domácnosti. Podle toho se chová operační středisko a školení dispečeři, aby řekli rodičkám i jejich okolí, co dělat a jak se chovat,“ vysvětlil Marek Slabý.

Musí zvládat nečekané situace

Operátoři tísňové linky 155 i jsou vzděláni a pravidelně proškolováni nejen v poskytování první pomoci či resuscitaci vedené po telefonu, ale také v odvedení porodu a ošetření novorozence.

Současně vysílají posádku záchranné služby a uvědomují i příslušná oddělení nemocnice. „Například oddělení neonatologie, se kterým spolupracujeme na konzultacích i jako s příjmovým oddělením,“ zmínil ředitel jihočeských záchranářů.

Školení na odvedení porodu nechybí ani posádce sanitky. „Musí si umět poradit, zvládnout vést porod, nedej bože zahájit i neodkladnou resuscitaci novorozence,“ shrnul Slabý. Situace mimo zdravotnické zařízení jsou podle jeho slov nepředvídatelné a mají mnoho aspektů. „Okolnosti bývají dramatické a mění se z minuty na minutu,“ uzavřel ředitel záchranky.

Loni se podle informací Deníku mimo nemocnice narodilo v Jihočeském kraji nejméně 18 dětí. Statistický úřad však konkrétně tyto informace neeviduje. Podle ředitele Trans Hospital Plus Bořka Bulíčka, který se k tématu vyjadřoval v listopadu, porodů v sanitách přibývá.

Netradiční porody na jihu Čech:

Letos se uskutečnil první porod v sanitce 3. ledna na Českokrumlovsku, během cesty do budějovické porodnice a za podpory záchranářů se narodila dívenka Terezka. Po telefonu se rodilo letos 11. února na Strakonicku. Také děvčátko, Elenka, se rozhodla, že na zdravotní záchranáře nepočká, během porodu instruovala na dálku tatínka dispečerka přes hlasitý odposlech. Loni v listopadu nečekal Martínek z Loučovic, narodil se v sanitce za Vyšším Brodem.

Při cestě do porodnice se narodila i dívenka z Protivína v lednu roku 2017, při porodu v autě při -12 °C asistoval manžel a dva sourozenci. Téhož roku v srpnu porodila mladá žena zdravou holčičku pod lípou v areálu písecké nemocnice, šlo to tak rychle, že nestihli uvědomit ani zdravotníky.